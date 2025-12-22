轟憲法法庭知法玩法 藍黨團北檢按鈴告發5大法官

國民黨團赴北檢告發做成憲訴法違憲的5名大法官。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 憲法法庭上週在大法官評議人數不足下，仍做成立法院通過的《憲法訴訟法》修正案違憲的判決，引發法界熱議。國民黨立法院黨團今（22日）赴台北地檢署按鈴，呼喊「憲法法庭知法犯法、判決無效」口號，並對作成此次判決的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5人，提出刑事告訴。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，這次判決是證據確鑿的違法判決，還是3位有良心的大法官在內部提出的不同意見書，讓大家知道這次的憲法法庭判決有多麼荒謬，而這5位大法官為了強行通過判決，把提出不同意見的另外3位大法官直接不計入總額，違法變造審判組織，將本來應該由8位大法官一起決定的事情，由5位就自己黑箱完成，這就是所謂的知法玩法，甚至公然違法，這件事情不僅破壞憲法，更是破壞民主法治制度，這是不能被允許的。

國民黨立委王鴻薇表示，此次判決在大法官不足額的狀況下，不僅違反《憲法訴訟法》修正後的10人（做成審議門檻），甚至連舊法的3分之2門檻都不符合，這樣的判決已經是違法判決，因此，國民黨要對做成違反判決的謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥共5位大法官提出刑事告訴。

王鴻薇喊話，感謝3位大法官扮演司法最後希望，這次來北檢告發，就是對司法抱有最後的期望，盼檢察官中也有類似的司法良心，以《刑法》第124條的「枉法裁判罪」，來拯救目前崩壞的司法體系。

林沛祥表示，國民黨團依法提出刑事告訴，請監察機關釐清，但憲法解釋已經具體取代立法院的時候，是否構成犯罪？國民黨團靜待司法的判斷。

