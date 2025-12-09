轟推助理費除罪是「惡魔立委邏輯」... 黃智賢狠酸：全台中央總預算近3兆匯入賴清德私人帳戶，有人接受嗎？

近期國民黨立委陳玉珍偕同黨委員提案助理費除罪，欲將原先發給國會助理的薪資變成匯入立委帳戶，由他們「統籌運用」，所有支出皆不須檢據核銷，引發社會強烈「自肥」抨擊。媒體人黃智賢今（9日）發文狠酸，按照這些人的骯髒邏輯，行政院所有公務員薪水，應直接匯入卓榮泰私人帳戶，甚至全台所有中央政府總預算，將近3兆元應匯入賴清德私人帳戶，怎麼花都合法、不用單據核銷，有人接受嗎？。

黃智賢批評，按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，薪水不該直接由機關匯給助理，因為那樣要「A錢」太麻煩，又容易被抓，所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員，「直接給、以後不用詐領了，都是你的。」

黃智賢說，他們不斷說謊，扭曲真實歷史，不讓人民記起助理費是走了多長久的血淚之路，才從整包給民代跟立委，改成直接匯給助理。



黃智賢狠酸，藍委們邏輯很好，那麼也把行政院所有公務員薪水，直接匯入卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工他決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷。



黃智賢再譏，如果嫌卓榮泰沒有選票，那把全台所有中央政府總預算，將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶，要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定，不用告訴人民，不用單據核銷。



黃智賢說，也就是錢都是給賴清德的補貼，怎麼花都是合法的，就算不花存起來，也是合法的，不算貪污。她質疑，如何？有人接受嗎？人民怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？



黃智賢直言，藍委可以為所欲為，是因為許多人一起為惡，人民被政黨的立場綁架，覺得只要幫他們罵別的政黨，就是英雄；英雄殺人放火，都是對的，於是人民就縱容。她也說，但真相是縱容的結果，不是討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。



黃智賢表示，社會不斷沉淪的結果，受苦的當然是你我這種賤民，而廉恥二字，誰還認得？

(圖片來源：三立新聞網)

