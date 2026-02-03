轟政府只會打房！李同榮：房價高檔下修不利房市 8核心大問題仍未解

記者陳韋帆／台北報導

吉家網董事長李同榮砲轟政府只會打房，房價高檔下修不利房市發展，並批評各部會權責不分，且房市8大問題未解。（圖／記者陳韋帆攝影）

央行限貸令使房市買氣降溫至谷底1年多，吉家網董事長李同榮砲轟政府只會打房，直指央行高房價看「果」不論「因」，並批評各部會權責不分，央行理事僅以單一變數評論房價如同患了「經濟學人病」，他認為，「房市有土地供需、租賃壟斷等8大問題未解，2026房價將面臨高檔下修，政府若持續無視核心病灶，對房市長期發展極為不利。」

李同榮認為房產政策有8大核心問題：1、國土計劃政策問題；2、首購與自住供需問題；3、政策導致租賃市場被壟斷問題；4、房貸金融設計問題；5、都更推動問題；6、社宅興建問題；7、稅制全面革新問題；8、強化交通建設、擴大都會問題。

李同榮認為，房市國土計畫、租賃壟斷等8大問題未解，房價又面臨劇烈下修，已導致市場供需失衡。（圖／吉家網提供）

李同榮批央行打房理事「犯經濟學人病、論果不論因」

李同榮說，央行2025年第4季議事錄顯示，多數理事認為應維持信用管制，他對此表示不以為然，並指出央行總裁曾批評外界以單一變數評估匯率，如今理事卻以「房價所得比」單一數據評估房價推升主因，簡直自相矛盾。他直言，房貸負擔率與違約率的數據存在盲點，央行不應死守單一指標，這不僅是內行人講外行話，更讓房市調控陷入「論果不論因」的偽專業困境。

他進一步批評政府，部會間權責不清也是政策失靈的主因，銀行逾放比低顯示風險控管良好，央行應守好「後衛」職責，而非跨部會主導房市政策。他痛批政府在房價高檔推新青安誘發買氣，隨後又祭出第7波限貸坑殺買方，這種「先引火後滅火」的行為，顯示主管機關已分不清權責。政府首長應是政策執行者，而非評論員，若不從制度面革新，打房只會扭曲產業正常發展。

李同榮指房市仍有8大問題未解

針對房市病灶，李同榮提出國土計畫、租賃壟斷、都更推動等8大問題，強調這些核心癥結若不解決，高房價困局將永無止盡。他認為，目前的信用管制與高利率環境，已讓2026年交易量難有大幅回溫空間，房價將進入區域性修正。雖然自住需求仍是撐盤主力，但原本健康的換屋鏈卻被政策徹底阻斷，貸款門檻過高讓民眾買新房、換大房的意願完全消滅。

李同榮還說，更嚴重的後果是市場結構的極端化，在限貸令壓力下，台北市只要超過50坪就被視為豪宅，導致建商一窩蜂興建低總價的小宅產品。買新不行、買大也不行的困境，嚴重扭曲了住宅市場的供需平衡。他呼籲政府應回歸內政部權責，透過交通建設與擴大都會區等實質方案引導房市，而非僅靠信用管制來抑制需求，否則對台灣房市的長期發展將造成難以彌補的傷害。

