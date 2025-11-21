轟政院版《財劃法》玩弄數字 黃國昌喊退回：火車早就開走了

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（21日）痛批，院版《財劃法》欺騙社會、玩弄數字，民眾黨團將退回，並要求行政院依法編列預算。（圖／李智為攝）

行政院會昨通過院版《財劃法》修法，整體挹注地方經費也將達新台幣1兆2002億元，創歷年新高。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（21日）舉行記者會痛批，行政院長卓榮泰欺騙社會、玩弄數字，自己違法挖掉地方補助款，卻謊稱院版比新版補助多。他強調，民眾黨團立場很清楚，行政院版送來立法院後，他們會退回，並要求行政院依法編列預算。

黃國昌今天舉行記者會表示，他們去年推動《財劃法》修正，當時不斷呼籲，民進黨政府、卓榮泰內閣提出政院版修法草案，因為過去有非常多民進黨籍的地方首長，包括蘇貞昌、賴清德都曾主張非修不可，但卓榮泰去年卻說「現在就是最好的」，就是不願意提出版本。

黃國昌直指，國家的前進不能配合民進黨的怠惰而停下腳步，在立法院三讀修正通過《財劃法》後，行政院突然醒了，在昨天的行政院會提出《財劃法》修正案，「我們對於民進黨政府的施政，失能、失靈、失覺，感到不可思議」。

黃國昌批評，行政院昨天在記者會上講一堆錯誤的觀念與謊言，卓榮泰說院版《財劃法》釋出金額比新版還高，乍看之下，院版給地方政府財源的補助更多，但這是在欺騙社會、玩弄數字。

黃國昌指出，事實上，在野黨修法後，行政院片面刪除2646億計畫補助款，新版《財劃法》才出現1兆1683億的數字，政院違法偷挖補助款，再說院版《財劃法》比新版補助多，「一個執政黨墮落到這種程度，令人嘆為觀止」。

黃國昌強調，立法院三讀通過的新版《財劃法》，當初處理統籌款增加時，從來沒有授權行政院，可以拔掉給地方的補助款，若沒有經過政院違法刪除苛扣，新版《財劃法》是1兆4329億，絕對不會比院版還要少。

黃國昌續指，院版《財劃法》的統籌分配款比新版少661億，還苛扣一般性補助款1080億、計畫型補助款586億，「院版每個項目都比新版少」。他批評，卓榮泰說新版《財劃法》會造成舉債增加，但當給地方金額調整時，中央也要隨之調整，卓榮泰想的是要集權集錢，繼續一毛不拔。

黃國昌提到，2025年中央政府支出的總預算，加上今年追加預算金額多達3兆69億，史上最高，與明年要編的3兆350億，基本上相去不遠，本來就要舉債2千億，不要去扯《財劃法》。

黃國昌痛批，行政院該做的事不做，立院三讀通過修法，這一頁翻過去，火車早就開走，國家早就往前進了，怎麼可能因為卓榮泰的怠惰，要整個國家、所有地方政府停下腳步，等他上車？

最後，黃國昌強調，民眾黨團立場很清楚，行政院版《財劃法》送到立法院後，他們會退回，並要求行政院依法編列預算。



