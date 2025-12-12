轟新北原民局選舉制度不公 宋雨蓁要求將領導人補助全數刪除

248251212a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市原民局族群領導人選舉制度，由於其封閉且流程混亂的設計，制度存在程序不公的爭議。新北市議員宋雨蓁昨（11）日在市政總質詢中，針對新北市原民局提出質疑，指出選舉制度僅靠少數地方團體代表票數便決定多數族人的權益歸屬，嚴重衝擊族人投票權。她表示，市府明年將加碼相關經費卻不願修正選制，因此當場要求原民局將族群領導人的相關補助經費全數刪除。

宋雨蓁分析，現行選舉辦法規定，投票權來自於地方團體推薦的代表，且每團體僅能派出5人投票，形成極度侷限的「閉門選舉」模式。她進一步說明，若新莊地區僅有5個原民團體，這表示只有25人具備投票權，而居住在當地未加入團體的其他廣大族人，卻被排除在決策參與之外。此安排無法反映多數聲音，形同民主倒退，損害了族人應有的權益。

宋雨蓁表示，她已多次向原民局反映制度上的混亂及流程上的敷衍，但局方始終不願進行實質檢討，一律以「選舉辦法已公告」作為搪塞。她質問，若制度已確認存在重大爭議，難道不能立即啟動撤回機制重新修正？

宋雨蓁更批評原民局此舉是將族群領導人設置當作政治酬庸，已偏離族群服務的設立初衷。她指出，原民局行政疏失未曾被究責，卻持續要求族人接受不公平規則。

原民局長林瑋茜回應表示，第2屆選任方式經過半年的討論，是與多方族群代表協調後才形成的現行做法；制度並未排除個人或團體參與，只是因應各族群傳統文化的差異性，局方已根據第1屆族人反應研議調整。她承諾，未來將持續與議員及族人溝通，尋求不影響族人權益的改進方式。

宋雨蓁認為，制度已造成族人權益受損的實質結果，現行法規並不能作為拒絕修正的藉口。族群領導人承載重大的象徵與責任，若選任制度不具備民主、公開、透明原則，就無法選出真心為族群付出的代表。在制度未改善前，她將堅持刪除相關預算，要求原民局必須立即面對問題、調整制度。

照片來源：新北市議會質詢影音翻攝

