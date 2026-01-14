轟日「盲目支持高市」恐看不到熊貓 Ryu下架影片道歉：得意忘形裝作評論家

Ryu日前在影片中批評日本人盲目支持高市早苗，恐看不到熊貓，引起廣大網友批評，事後急忙下架爭議影片並道歉。翻攝自YouTube@RyuuuuTV



馬來西亞YouTuber Ryu 2024年和日本前妻Yuma爆出「雙重劈腿」風波，當時引起廣大台灣網友關注，未料離婚後Ryu仍頻傳爭議，先是被新歡中國女畫家控訴家暴後分手，近日又為「熊貓」大批日本首相高市早苗，引起大量網友不滿。對此，Ryu也公開認錯道歉，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」

擁有173萬訂閱的Ryu，頻道影片原先以日文教學、旅遊為主，不過12日突然在頻道釋出新影片《老實說，最近住在日本讓我很害怕…了解徹底改變日本國運的高市早苗》，不但觸及敏感的政治議題，還痛批高市早苗的言論成功獲得「自卑的日本人」的高支持率，並形容日本國民對高市早苗的「盲目支持」，會帶來非常嚴重的後果。

Ryu還提到，高市早苗的言論已對日本經濟造成重大影響，不過舉例時卻特別聚焦於熊貓的租賃，「所以可能以後你們來日本也看不到熊貓了齁...平民真的很無辜，想那些每天都去上野看熊貓的那些熊貓迷，你今後要怎麼辦，因為我有好幾個朋友也是熊貓迷，包包都掛滿熊貓，每一個禮拜都去上野，他們怎麼辦？對啊，這要怪日本還是要怪中國啊？」

影片發布後立即引起大量網友批評，就連馬來西亞粉絲都看不下去，紛紛表示「這兩段言論非常奇怪，看不到熊貓到底有多重要，又不是恐龍」、「他根本沒有邏輯，看他處理之前婚姻的事情就知道非常懦弱沒有擔當」，質疑Ryu為何突然開始談論起政治議題。

面對外界批評，Ryu將原本的爭議影片下架，並於昨日（1/13）在社群發出道歉聲明，表示他不過是一個稍微關心一點政治的外國人，並沒有立場對日本政治，以及和中國的外交問題發表主觀評論，「在沒有足夠知識的情況下，卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」

Ryu表示，他原本只是想單純介紹高市早苗這位政治人物，卻因過度在意播放量，讓影片內容變得稍微激進了一些，「對此我真的深刻反省。」對於頻道為何開始談論政治話題，Ryu解釋，離婚後影片的方向一直沒有明確定下來，也沒有能夠商量的人，基本上只能一個人完成所有影片製作。在觀看次數與過去相比大幅下降的情況下，他決定嘗試寫腳本，並製作時事議題、政經話題相關的內容，希望能讓頻道重新成長。

Ryu表示，在閱讀大家的留言後，他的想法也有所改變，看到有網友表示「一個國家的領導人，正是必須以堅定的態度面對對手，才能守護主權」，這樣的觀點讓他受益良多，甚至讓他對日本政治家的既有印象改觀，「這次對我來說，也是一次重要的學習。像我這樣愚蠢的人，明天遇到你還願意跟我打招呼的話，我深感幸福。這次因為我的言行讓大家感到不快，並造成誤解，我在此再次誠心向各位道歉。」

