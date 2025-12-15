轟有力量「削弱國防、財政紀律」...卓榮泰誓言當「憲政守門人」：拼命撲倒在球門前也要阻止違憲行為越雷池一步！

府院高層定調對藍白財劃法「不副署」，行政院長卓榮泰昨（14）日深夜在臉書發出黑白照表示，當下有股力量正要摧毀國家憲法體制，削弱國防、財政紀律，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，「就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」

「我必將善盡『民主憲政守門人』的職責！」卓榮泰昨日深夜在臉書發文表示，自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰再說，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，他經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓榮泰並說，2020年在蔡英文總統帶領下成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰強調，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變，「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。」

卓榮泰話鋒一轉表示，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，「就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」

卓榮泰最後說，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與他一起同行！

