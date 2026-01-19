轟柯文哲「藍白合最大絆腳石」 秦慧珠：別嘴賤、亂講話 怎有臉批講萬安？

國民黨台北市議員秦慧珠。 圖：翻攝秦慧珠臉書

針對民眾黨前主席柯文哲昨批評，台北市長蔣萬安推出北市中、小學營養午餐全面免費政策，是民粹政治、騙選票，柯還稱，大罷免32比0，是因為很多人為了救他，要國民黨「不要太高估自己的實力了」。國民黨台北市議員秦慧珠今（19日）重話抨擊，柯是「藍白合」最大的絆腳石，並直言其他白營縣市首長參選人都以蔣萬安政策為範本，柯要把這些人開除？「不要嘴賤，隨便亂講話！」

秦慧珠上午陪同蔣萬安出席與里長有約信義場，會前接受媒體聯訪，她批評，柯文哲非常尖酸刻薄、不厚道，且站在藍白同陣營角度，柯也不識大體，因其他縣市、甚至白營縣市首長人選，都以蔣萬安的政策為範本，搶先要做，難道柯文哲要把那些實施營養午餐政策的人開除嗎？要撤銷把未來白營把營養午餐免費做政見的參選人提名？現在的市長要做的話，開除嗎？柯文哲做不到，就表示你是耍嘴皮子，連自家參選人都不支持柯的政見、隨意批評了，「你怎麼有臉再去批評蔣萬安？」

秦慧珠直言，今年是選舉年，很重要，請柯文哲自重，站在「藍白合」的大前提下，「不要嘴賤，隨便亂講話！」尤其不要去講什麼反罷免，是為了要救柯文哲，大家是基於理念，反對民進黨發起的大罷免，認為不正當、不正確，在政治判斷，認為浪費行政資源，而不是為了柯文哲。

秦慧珠質疑，難道所有這次去投大罷免一票的人，都是喜歡柯文哲？認定柯文哲無罪？要去救柯文哲嗎？「我覺得這樣的推論，柯文哲未免太自大了，我們完全沒有辦法接受！」她也呼籲，請柯文哲不要再這樣胡說八道了，並指未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。

