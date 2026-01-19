轟柯文哲「藍白合最大絆腳石」 秦慧珠：嘴賤、自大！怎麼有臉批蔣萬安

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨想在2026選戰中藍白合，但前民眾黨主席柯文哲昨（18）日卻突然開嗆台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策「民粹、騙票」，還稱國民黨別高估自己，大罷免32：0是很多人為了救他。對此，國民黨台北市議員秦慧珠今（19）日火大開嗆，柯文哲是藍白合最大的絆腳石，尖酸刻薄、不厚道、嘴賤隨便亂講話、太自大、胡說八道，怎麼有臉批評蔣萬安？

柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，他昨日出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」時稱，大罷免32：0，相信很多人是為了要把他救出來才去投票的，「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」，還說自己是很愛數據的，有算過。

柯文哲接著還開嗆蔣萬安，營養午餐免費的政策基本上就是個民粹政治，如果說這是為了鼓勵生小孩，讓負擔比較低，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但這營養午餐免費沒特別有意義。

柯文哲還說，自己堅決反對每週喝鮮奶，因為小孩子早上10時喝一杯鮮奶，到了中午就會吃不下飯，導致飲食亂掉，「這騙選票非常有用，民粹政治，可是沒有實際上的意義。你也知道在騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」

對此，秦慧珠今天受訪時痛批，非常的尖酸刻薄、不厚道，而且站在「藍白同陣營」的角度，柯文哲也不識大體，因為其他的縣市，包括白營的縣市首長候選人，都以蔣萬安的政策為範本，搶先要讓營養午餐免費。

秦慧珠開嗆，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？要撤銷將營養午餐免費當成政見的白營候選人提名嗎？現在的市長要做的話，開除嗎？柯文哲做不到，就表示是耍嘴皮子，連自家的候選人都不支持柯文哲的政見和隨意的批評了，「你怎麼有臉再去批評蔣萬安？」

秦慧珠還說，今年是選舉年，很重要，請柯文哲自重，站在「藍白合」的大前提下，「不要嘴賤隨便亂講話」。她直言，不要去講什麼反罷免是為了所有的人要救柯文哲，大家是基於理念，反對民進黨發起大罷免，認為這是不正當、不正確，在政治判斷認為浪費行政資源，而不是為了柯文哲。

秦慧珠不滿說，難道所有這次去投大罷免反對票的人，都是喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪、要去救柯文哲嗎？「我覺得這樣的推論，柯文哲未免太自大了，我們完全沒有辦法接受」。

「請柯文哲最後不要再這樣胡說八道了」，秦慧珠直呼，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。

