轟檢察官聽名嘴辦案 陳佩琪酸賴清德告私生子案辦到哪了？

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（16）日發文表示，北檢怎麼不比照辦理柯文哲的方式偵辦總統賴清德，批評司法偵辦標準不一。她指出，全家數十本存摺包括正在使用及已截角報廢的，全數遭檢察官搜走，她反問若有不明來源的錢，檢察官會放過嗎。

柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／中天新聞）

陳佩琪在臉書表示，自己是連過馬路不小心沒看清楚紅綠燈都會緊張的人，一年來法院旁聽幾次，除一兩個任職民眾黨內或曾在活動場合見過面外，其他被告和證人完全不認識，這樣嚴格要求自己竟然還被北檢當犯罪嫌疑人，因此被抓去問了三次。她提到全家的存摺，包括母親的、三個小孩的和過世父親的全部被檢察官搜走，並諷刺檢察官若看到眼睛脫窗，請多吃些葉黃素和玉米黃素保養眼睛。

廣告 廣告

她在文中質疑，沈慶京曾在法庭上喊過多次「林欽榮跟我索賄」，自己不常去法庭旁聽都聽到好幾次了，結果坐在法庭內的公訴檢察官為何都沒聽到。陳佩琪強調，政治人物不論是遭彈劾或官司上身，「財產來源不明」才有罪責，而非「小三」或「私生子」這種私德問題，「私生子」疑雲只是要質疑哪裡來的錢養私生子，而不是說有私生子就要被抓去關。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

陳佩琪引用《中央社》報導指出，民進黨總統候選人賴清德被影射有私生子，賴清德當時表示私生活禁得起檢驗，「把孩子帶來，願意做DNA鑑定」，倘若為真給百萬獎金，並說為了選舉竟然編故事、抹黑，已經提告絕不寬貸。她質疑提告後司法判決的結果為何，也提到林欽榮在一年前說要告沈慶京，同樣不知結果為何。

她在文中回應網友說法時表示，有網友說賴清德財產來源不明是媒體人和國策顧問講的，又不是賴清德自己說的，但她強調柯家買辦公室也是林俊言聽名嘴和綠議員在政黑節目上說的，他連傳去問都懶得傳就立馬申請搜索票搜索，且法官連查都不查就准了，搜索完就羈押柯文哲一年。陳佩琪指出，講賴清德捐贈一億的人，一位是和賴清德友好的媒體人，另一位是他聘來的國策顧問，他們哪敢講謊話，所以他們講的都是真的。

陳佩琪強調，司法不能雙標，人家有質疑賴清德財產來源不明，就應該比照柯文哲方式來偵辦，王子犯法與庶民同罪，請檢察官用辦理柯文哲的方式偵辦賴清德。她也提到之前某個「姓柯」的「柯黑」隨便在「黑柯」的節目上瞎掰幾句，姜長志馬上就聽到了，立馬飛鴿傳書傳她去北檢問了個半天。

延伸閱讀

聽到陳亭妃要親自拜會 林俊憲一臉疑惑：我不知道

好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍

陳亭妃初選險勝林俊憲 陳智菡曝「真實民意差距」