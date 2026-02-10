轟檢調淪打手！徐巧芯：相信高金素梅清白

▲徐巧芯挺高金素梅「向檢調喊話」：別淪政治打手。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 無黨籍原住民立委高金素梅今（10）日住家及國會辦公室，遭檢調與調查局國安站突襲式搜索，據了解，原因是涉嫌利用人頭詐領助理費，以及曾發放中共防疫物資，要釐清是否有中共資金介入。對此，國民黨立委徐巧芯臉書發文，質疑檢調在過年前進行大動作搜索，恐怕有其他的政治考量。

徐巧芯指出，國會辦公室遭到搜索並非小事，不僅影響個別立委，更牽動整個立法院的獨立運作。她強調，相關案件內容涉及疑似詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領補助款，與國安無直接關聯，卻由調查局國安站出面執行搜索，是否符合比例原則與法治精神。

高金素梅長期關注原住民權益、問政積極，並在院內關心同事與團隊，對其人格操守與清白表達高度信任，徐巧芯強調，在無罪推定原則下，相信高金素梅能經得起檢驗。她轉述立法院長韓國瑜的說法，強調相信高金素梅禁得起檢驗，同時呼籲檢調單位「不要淪為政治打手」，並喊話「停止再把檢調當東廠」，要求停止將司法作為政治鬥爭工具。

