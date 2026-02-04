轟民眾黨拿中配挑釁分化台灣 吳靜怡：柯文哲就是李貞秀背後的影武者

吳靜怡直指，柯文哲就是李貞秀背後的影武者，繼拿女性子宮挑戰人權，現在又拿中配持續挑釁分化台灣？柯文哲和黃珊珊的「中配」計劃是什麼？國安單位應調查。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀指出，她曾赴中辦理放棄中國籍，但不被中國公安局受理；據外媒《BBC》報導，李貞秀2023年遞交申請提名的隔天，就與台灣老公辦理離婚，她受訪時也坦言「是友好的分手」，引發質疑。對此，政治評論員吳靜怡今（4）日直言，柯文哲就是李貞秀背後的影武者，繼拿女性子宮挑戰人權，現在又拿中配持續挑釁分化台灣？

吳靜怡發文提及，本來民眾黨第一位要宣佈就職不分區立委的中配應該是「徐春鶯」，但選前被踢爆她參與中共音樂會，目前因為涉嫌國安法、滲透組織、地下匯兌、詐貸等多項罪名而被羈押，後來才換成麥玉珍，現在遞補上的中配才會是李貞秀。

「不分區名單背後的影武者應該就是柯文哲」，吳靜怡表示，柯文哲應該要對全台灣8成5以上不支持共產黨的多數民意好好解釋，「國民黨不敢做的，你柯文哲明知不應該做而做，背後動機是什麼？徐春鶯就是你放入不分區名單的共諜，李貞秀不會讓人懷疑嗎？柯文哲是負責提名的人，好好說清楚」。

吳靜怡痛批，民眾黨現在只有仇恨的口水戰，對台灣完全沒有實質進步存在必要性，一下可以搞藍白分化蹭聲量，一下刻意挑釁爭議的議題，怪不得，全台灣仇恨值最高的政黨就是民眾黨！她質疑，柯文哲和黃珊珊的「中配」計劃到底是什麼？國安單位應該好好調查。

