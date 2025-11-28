轟民眾黨是紅統利益結合！吳欣岱看徐春鶯被收押：不意外

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪，遭收押禁見。台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，徐被收押其實不意外，這也更加證明，民眾黨並非「超越藍綠」、「新政治」，而是紅統、利益結合。

吳欣岱27日發文說，看到徐春鶯因涉入詐欺、銀行法等案件遭收押禁見，心情其實沒有意外。因為兩年前，當民眾黨準備要把她放進不分區名單時，她們已經把所有能看到的警訊都攤在陽光下。

吳欣岱提到，她當時寫過一連串文章，提醒大家徐春鶯的背景、爭議、言行紀錄，都和一個負責任政黨對不分區立委的標準相去甚遠。她也質疑民眾黨的提名機制到底出了什麼問題，為什麼一個背後問號這麼多的人，竟然能被當成全國性的「專業代表」來推銷？

吳欣岱說，「大家記得嗎？被問到徐春鶯的統戰疑慮時，柯文哲還回應：『那就不要讓他去國防外交委員會就好啊』，實在誇張！」

吳欣岱認為，一個政黨的不分區名單，就是最能檢視它價值與靈魂的地方。民眾黨當年想偷渡中國的聲音進入國會，就已經證明他們並非「超越藍綠」、「新政治」，而是紅統、利益結合。

吳欣岱也說，她從來不會因為先天無法改變的事而討厭某個人，而是政治需要基本的誠信。政治人物不是不可以犯錯，但如果一開始就用錯誤的人、錯誤的理由、錯誤的標準去推人進國會，那就是政黨必須負責的問題。今天的新聞，只是把過去被忽視的隱患明明白白放在大家眼前。

吳欣岱強調，兩年前說過的話，如今全部被驗證。她希望這件事能提醒大家，政治不是看誰說得好聽，而是看誰面對危險時願不願意講真話。能不能在所有人都覺得「應該沒關係吧」的時候，站出來說「不行，這關係很大」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

