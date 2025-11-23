轟民進黨病了！ 藍委批政院版《財劃法》：數字黑箱、陷阱滿滿

國民黨立委許宇甄。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

國民黨團、民眾黨團三度修正《財政收支劃分法》，行政院周四（20 日）也提出院版因應。對此，國民黨立委許宇甄今（23）日表示，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細以及各項補助款的具體計算方式，那這部修法草案只能被視為「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術。她批，民進黨急忙開啟政治攻擊模式，甚至將立法院長韓國瑜扯進來，到底是病了還是傻了？

許宇甄表示，行政院版「財劃法修正案」自稱釋出高達 1 兆 2,002 億元，比國民黨與民眾黨版的 1 兆 1,683 億元還要更好。但她質疑，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。

廣告 廣告

許宇甄指出，院版在關鍵稅目的分配上，藏著結構性陷阱。現行《財劃法》明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一。但政院版卻只願意分配百分之八十五。營業稅一年高達 6,200 億元，分配比例遭砍，等於中央一年硬生生抽走 900 多億元。經濟越好，地方本應得到更多資源，但在院版設計下，成長紅利卻被中央攔胡，這哪是提升地方財政自主？根本是剝奪地方未來的財政成長空間。

許宇甄質疑，行政院為了掩飾這個重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計。問題是，中央菸酒稅每年僅約 320 億元，根本填不滿營業稅被抽走的 900 億元缺口。更糟的是，菸酒稅原本就是衛福部用來推動公共衛生、抑制菸酒消費的重要政策工具，如今，卻成為行政院操作財政數字的墊背品。難道中央是要地方政府為了提高稅收，而去默許、甚至默默期待較少查緝違規菸酒買賣？這不只違背公共健康政策，更形同鼓勵地方，以放任不健康行為換取財源，究竟是誰在顛倒政策優先順序？

許宇甄痛斥，行政院版推出後，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟「政治攻擊」模式，甚至將韓國瑜扯進來，企圖模糊焦點、製造對立。民進黨到底是病了還是傻了？面對攸關中央—地方財源架構的重大修法，執政黨本應以嚴謹的財政模型、完整的設算數據說服社會；但民進黨卻只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公，難道不是因為心虛，知道自己交不出透明、合理的財政論述？

許宇甄強調，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。

許宇甄呼籲，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑、製造對立來掩蓋院版缺乏數據的事實。《財劃法》關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。行政院若持續迴避公開完整設算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單而胎死腹中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「台灣有事」論持續延燒！北京震怒封殺日本藝文演出 多城活動突然「全面叫停」

川普版和平計畫不只逼烏克蘭割地限武! CNN揭｢俄羅斯處處埋伏筆｣