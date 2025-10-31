轟沈伯洋「躲同溫層嘴砲」 Cheap點名公開辯論

擁有破百萬追蹤人次的時事YouTuber「Cheap」，29日發布一支探討中國為何那麼強的影片，吸引25萬人次觀看女，但也遭網友在社群平台大酸「試水溫、不演了」，更釣出綠委沈伯洋留言「莫名其妙攻擊我的時候就很明顯了」。對此，Cheap今回應，自己的影片旨在分析和討論，嗆沈伯洋若有看過影片，就來公開直播辯論，「別躲在同溫層嘴砲」。

針對該起事件，Cheap今（31）日在臉書表示，自己在頻道上傳的影片，簡單來說是在講「極權體制為何能在經濟上成功」，影片在說明，大陸如何在此一體制之下，卻能蓋出全世界最多的高鐵、最強的製造業、最大的外匯存底，「甚至在這波關稅戰裡，唯一敢跟川普嗆聲、不下跪的國家。」

Cheap進一步說明，有些青鳥看到影片標題，就大酸他「投共、不演了、舔共」等語，「我發現不能稱讚中國欸，任何都不行」。他無奈表示，他也有在影片說明中大陸的地方債、房市泡沫等狀況，影片不只被青鳥攻擊、連大陸網友也有諸多批評。

Cheap續指，醒醒吧，承認敵人強，才是真正的自信。他也點名沈伯洋，「請問PUMA老師，您有看過我的影片嗎？沒有的話，請您看過我的影片再下評論。有的話，來公開直播辯論，找個第三方媒體主辦」，就這部影片的內容，來請問自己哪裡舔共。

Cheap也質疑，所以「討論中國的強，等於舔共」、「分析敵人算舔共」？他強調，成熟民主應該能容忍「不舒服的事實」，喊話沈「別躲在同溫層嘴砲了，誠心邀請，1對1見面，看看誰沒穿褲子。」

該則影片已吸引25萬次觀看，Cheap也在留言區補充，這是一部客觀且中立的影片，「真的，中國的壞與強都說了，不信自己看。」目前影片已有近7000則留言，不少網友們都熱烈討論自己的想法。

