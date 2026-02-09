轟沒編預算欠錢欠過年 退休警消今奔政院大門抗議

國民黨立委吳宗憲、林沛祥、牛煦庭上午陪同退休警消在行政院陳情，要求政府返還他們的退休權益。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院去年三讀《警察人員人事條例》，提高退休警消所得替代率，但行政院聲請釋憲和暫時處分，至今未編列相關預算。使得中華民國退休警察和消防人員協會總會今（9日）赴行政院大門前抗議，高喊：「警消也是人，不能被踐踏｣、「依法編列預算，不要欠錢欠過年」等口號，最後遞交陳情函給行政院代表，行動和平收場。

約50位退休警消今天上午到行政院陳情，國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、林沛祥、黃仁也陪同，要求行政院依照警察人員人事條例第35條依法編列預算，盡速給付退休金差額。

全國退警總會榮譽會長耿繼文表示，《警察人員人事條例》第35條修正案已經三讀通過，總統府也公布施行，所以，退休警消人員依據新法、新政來計算，退休金有差額，這個差額要由政府從退撫基金支應，不得延遲，若退撫金沒有錢支應，行政院就要依法編列預算撥補，這在法律上已經明文存在，這是法定義務。

耿繼文表示，警察、消防從年輕就付出時間、認真職守，把人生精華貢獻給國家，他們始終如一，中途沒有轉換跑道，到他們年老、退休了，政府不能苛刻對待他們，呼籲政府正視問題。

消防退休人員協會總會長唐雲明也表示，他們投入消防職場，幾十年來水裡來、火裡去，颱風淹雨天，自己家裡都沒辦法照顧，從警、從消一輩子，不論白天黑夜，民眾最需要的時候，往往是他們自己家裡最沒人照顧的時候，但他們無怨無悔，發揮救人苦難的菩薩精神，也相信退休以後，政府會給予合法保障。

唐雲明表示，他們始終堅守崗位守護社會國家安全，統計資料一再顯示，警消人員餘命少於國人12歲到15歲，各種疾病都比一般民眾來的多，他們今年也有很多老學長已經往生，有位在斷氣前告訴他，要把警消的正義討回來。他最後拿起麥克風大喊：「賴皮政府，還給警消賣命錢。」

