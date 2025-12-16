即時中心／林耿郁報導

巴西南大河州瓜伊巴市一座自由女神像複製品，當地時間15日不敵強風倒塌，過程剛好被附近民眾用手機拍下，引發熱議。有人質疑雕像偷工減料，但更有人嘲諷說，此舉恰巧反映當前的全球局勢。

女神倒塌！綜合外媒報導，這座高約24公尺的自由女神複製雕像，位於巴西連鎖零售商Havan賣場的停車場內。

事發當下風速高達每小時90公里，雕像上半部被吹倒，幸好工作人員事先已淨空雕像週邊，未釀人員傷亡。

社群平台流傳的畫面顯示，雕像在強風中緩緩前傾，隨後支撐不住倒下，險些砸中下方的一台白色客車。

Havan 表示，這座複製品雕像2020年立起，並通過政府認證。目前已啟動內部調查，釐清為什麼雕像會不堪強風倒塌。

值得注意的是，Havan 的自由女神像並非首次受損；2021年，同樣是Havan在卡邦達卡諾亞市的另一座自由女神雕像，也曾於氣旋期間倒塌。

本次雕像再度倒下，讓外界質疑是否存在偷工減料的問題；但也有網友嘲諷，這呼應著當前全球自由的岌岌可危，引發熱烈討論。





原文出處：快新聞／轟然倒塌！巴西「自由女神複製像」不堪強風摧折 網笑：反映現實？

