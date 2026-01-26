轟白營軍購條例版本支離破碎 政院：連無人機型號都不同

行政院發言人李慧芝批評，在野黨所提軍購特別條例版本，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃。（資料照片／行政院提供）

民眾黨立院黨團今天（26日）推出黨版軍購條例，內容不僅限制軍購總額上限4000億元，還將「非紅產業鏈」、「台灣之盾」等內容拿掉，引發綠營批評。對此，行政院發言人李慧芝指出，在野黨所提草案版本，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

民眾黨立院黨團今下午舉行記者會，正式推出黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，內容提到軍購總額上限為4000億元，除籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，也要求行政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出專案報告並備質詢。

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝回應，在野黨的草案內容僅是參考翻譯美國國防部去年12月17日公布的對台軍售5個項目，我國防部也曾對外說明過，然這與美方目前進行軍購程序中項目顯有落差；此外在野黨於記者會中所提的無人機款式，與我國欲採購的型號也並不相同。

李慧芝表示，這凸顯在野黨不僅掌握的資訊與事實有所落差，彙整為法案內容的資料也並不完整，採購項目支離破碎，顯見缺乏整體戰略構想。另該草案對於軍購相關程序的設計，完全未考慮台美軍購流程的實務情形，勢將讓台灣向美軍購窒礙難行。更大的問題是，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，行政院版的國防特別條例，是依照國防部建軍需求而規劃，且內容都經過台美雙方縝密的溝通協調與完整評估，是具有一體性的規劃，不應被草率切割，呼籲立法院應儘速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。



回到原文

更多鏡報報導

黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 國防部撂重話：政治宣示取代專業審查

民眾黨版軍購條例刪到剩4千億 綠黨團：不反對任何版本但審查必須有院版

黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 規模縮至4千億並請政院專報

林美貞「不再委屈」狠斬20多年情絲 孫興復合女富商！甜蜜同框喊「愛人」放閃