轟盧秀燕在幹嘛！民進黨列非洲豬瘟8大疑點：請台中市府配合中央

台中市爆發非洲豬瘟，不過台中市政府對於疫情說法不斷變來變去。對此，民進黨今（30）日直指，中市府的疫調報告至少有8大疑點，包括廚餘來源及去向不明、死豬與化製單數量不符、獸醫人數說不清等。民進黨痛批，台中市長盧秀燕到底在幹嘛？全國持續上緊防疫發條，就只有中市府團隊一直狀況外，疫調是重中之重，請中市府接下來好好配合中央。

民進黨今透過臉書發文表示，台中市政府的疫調報告不只遲交、漏交，相關說法還一變再變，連最基本的「病死豬數量」都兜不攏，目前一共還有至少八大疑點。第一，疫調說明未附證據資料：包括「污染來源」、「通報及採樣」、「廚餘調查」都沒有說明清楚。

民進黨續指，第二，廚餘來源及去向不明：案發養豬場廚餘蒸煮紀錄長達4個月空白，根本是行政管理失當。第三，死豬與化製單數量不符：死亡豬隻化製三聯單，疑似遭到塗改、出現數字落差，台中市政府完全無法掌握，只好推說要請檢調幫忙查。第四，案場消毒沒有紀錄：沒有污染設施、土壤、廢水等查核點，結果案場到現在依然可以驗出病毒。

民進黨表示，第五，上下游豬隻來源、拍賣流向交代不清：仔豬購買來源以及大豬拍賣流向不明，上下關聯場全都說不清楚。第六，到訪案場人員、進出車輛紀錄不明：依規定養豬場有病死豬須通報獸醫，台中市政府卻連通報了誰都無法釐清，原因竟是因為人員、進出車輛的紀錄都搞不清楚。

民進黨指出，第七，飼主三次說法不一致：台中市政府稱案發養豬場的飼主，因為憑記憶說明，所以說法有出入。第八，獸醫到底有幾位：為什麼獸醫第一時間不採檢？台中市政府說詞「翻案再翻案」，至今已出現4位不同獸醫。

民進黨說，為了全力防堵疫情擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心只好召開專家會議，決定主動接手，由農業部組織中央疫調團隊，直接投入疫調作業。同時也啟動全國養豬場第二階段精準疫調與加強措施。

民進黨表示，回顧非洲豬瘟爆發的第一時間，台中市政府說「該做的都做了」，結果經過這幾天，看起來卻是「該做的都沒做」、「不該說的謊一個接一個」。民進黨質問盧秀燕，「你這個市長到底怎麼當的？為什麼團隊一盤散沙、失誤連連？你能對造成的防疫破口負責任嗎？」疫調是重中之重，請中市府接下來好好配合中央。

