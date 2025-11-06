轟盧秀燕垂直避難！江肇國爆：只有2位基層員工被懲處 市府高官安全下莊

[Newtalk新聞] 台中市梧棲區一處養豬場確診非洲豬瘟，但市府疫調說法一變再變，成台灣防疫破口，到底有無獸醫師到場、獸醫師人數的說法一再反覆，死亡豬隻送化製的「三聯單」遭塗改、廚餘未蒸煮，甚至廚餘蒸煮設備在4月就故障，台中市環保局查3次都沒發現。民進黨台中市議員江肇國指出，市府送來的專案報告，唯一被懲處的只有兩位基層員工，痛批「大家看得下去嗎？」。





江肇國5日在臉書PO出台中市政府非洲豬瘟事件專案報告，「根據市府送來的報告，整起豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟然只有兩位基層員工」，一個是假日去清消的約僱人員，另一個是沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員。

「換句話說，這半個月以來的市府在疫情中的離譜行徑，通通都是基層的錯」，江肇國痛批，台中市府的諸位高官沒人有錯，不需道歉，不需究責，全數安全下莊，「這樣的報告，大家看得下去嗎？」





江肇國直言，台中市長盧秀燕的垂直避難，就是透過鄰里系統上推中央、用專案報告咎責基層，盧秀燕在議會質詢讓副市長說「難辭其咎」，在記者會讓副市長打迷糊仗、什麼都不回應，結果盧自己在市政會議上說台中市防疫是「全國最嚴格的標準？」，真以為大家都看不懂嗎？





對此，台中市政府回應，已組成專案調查小組，仍在調查當中，目前尚未有懲處名單。

