轟社維法修正案「網路戒嚴」 藍委：數位中介法借屍還魂？

[Newtalk新聞] 行政院會日前通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，對於在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，可處3 天以下拘留或 3 萬元以下罰鍰，而透過網路散布，則可要求網路相關業者限制甚至中止服務。國民黨立委葛如鈞今（30）日表示，白話來說，未來不需要經法院審判，只要政府覺得民眾在散播仇恨言論，就可以要求平台註銷民眾的帳號，這樣剝奪數位人權的粗暴做法，相信所有的台灣人民都不能接受。

該修正草案提到，對於在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，以旗幟、標語、圖像、服飾、影音或其他物品，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，將處 3 天以下拘留或新台幣 3 萬元以下罰鍰。

葛如鈞則指，《社會秩序維護法》修法草案條文對於何謂「仇恨言論」、「宣傳境外敵對勢力」等文字定義完全不明，難道未來只要在網路上批評政府、分享自己到對岸旅遊、文化經貿交流的所見所聞，只要民進黨不開心，就可以完全不用經過法院審查，單方面認定你是在散播仇恨言論、宣傳境外敵對勢力，直接請平台下架民眾的社群帳號？

葛如鈞表示，行政院會也通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，內容規定「未涉密」的基層公務員，未來赴中國皆須經原單位同意；增訂立委、退離職未滿 3 年之縣市長赴陸皆需強制列管，且返台後需公開時間、地點、事由等資訊；未來只要參加危害、矮化、甚至消滅我國家主權者的統戰政治宣傳，就可處罰，不再侷限現場是否有中共的旗徽歌。

葛如鈞表示，這樣的條文修正案，根本不符合《中華民國憲法》的精神，立法院是最高民意機關、中華民國憲法更是明文規定行政院受立法院監督，且立法委員亦非公務人員服務法中所規定之公務人員、豈有監督行政機關的民意代表反受行政機關監督審查的道理？

葛如鈞指出，之前民進黨沈伯洋委員就提過內容幾乎一樣的修正案，因完全不符合憲法，完全是行政擴權，因此在立法院程序委員會多次被擋下來，結果現在行政院演都不演，直接自己提一個更變本加厲的版本，要立法院如何接受？

葛如鈞表示，總統賴清德在電視專訪中抹紅在野黨是「一中同表」，再到這次行政院通過的修法草案，「清德宗之心，路人皆知」，又是想透過抹紅來掩飾大罷免大失敗被民意唾棄、執政不得民心的事實，以上種種作為都顯示賴，總統此刻仍只想鞏固綠營基本盤，不想當中華民國總統，只想當民進黨的總統，未來這樣的行政院草案送至立法院，在野黨必定嚴加審查。

