轟立法院才獨裁！卓榮泰：被違憲亂政的國會提出倒閣「是我畢生的民主勳章」

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣不對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院日前針對《財政劃分收支法》提出覆議，遭到國民黨團、民眾黨團否決。對此，行政院長卓榮泰今（15）日表示，他決定不副署本次的修法。他說，行政院提出不副署，立法委員可以提出不信任案來倒閣，有後續的救濟機制，就不叫獨裁；他並指立法獨裁，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制，無人可管，一院獨大。他強調，他身為行政院院長，如果被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是他畢生的民主勳章。

行政院今下午3時30分於舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、政委林明昕、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等人與會。

媒體詢問，「反年改」是否也可能採用「不副署」處理？是否會擔心明年總預算受到波及？副署權好像變成對抗立法院的工具，是否擔心朝野對立加劇？如何看在野黨批評「不副署」是獨裁？

卓榮泰統一回覆表示，國人同胞應該看得出來，過去這一年將近七個月的時間中，他除了在立法院總質詢面對一些比較大聲的質詢，會比較用力的回覆之外，很少主動、公開跟立法院做任何不必要的對立。他說，行政院多次公開的、私下的、不拘任何形式的拜會立法院院長韓國瑜以及各黨團，就是想提出各種解決之道。

不過，卓榮泰指出，到現在為止，所有的努力都沒有一件達成，就算跟韓國瑜談好的後續工作，也沒有一件可以如願。他說，甚至在談好的時程之前，立法院突然爆出一個令政院想像不到的突襲動作，就像這次《財政收支劃分法》的修法一樣。

「對我來講，我已經深感無奈。」卓榮泰表示，對所有的國人來看，也認為這樣的狀況長期下去，行政權將一而再、再而三地被削弱，國家憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、一院獨裁。他說，獨裁就是一個人或是一個機關做了任何決定之後，沒有人可以制衡，沒有方式可以救濟，這個才叫獨裁。

卓榮泰指出，立法院做了一項決議，通過了一項法案，行政院認為違憲，已經沒有大法官可以來做裁判，無從救濟。他並指，行政院提出的覆議，也不讓政院去報告，連說明過程、討論過程都不需要，就可以逕付表決，這個就是違背民主，政院已經善盡各種的可能，這就是立法的獨裁，無人可控制、無人可管，一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制。

卓榮泰表示，行政院今天即使提出不副署，立法委員有意見還是可以依照憲法增修條文提出不信任案來倒閣，這個就不叫行政院的獨裁。他強調，有後續的救濟、有法律的救濟、有憲法的機制，就不叫獨裁；換句話說，如果不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，同樣的，不副署也是憲法賦予行政院院長的救濟。

卓榮泰指出，他身為行政院院長，如果被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是他畢生的民主勳章。他願意成為護憲的鬥士，願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲、護國的道路。

至於憲法法庭能不能解決爭議？卓榮泰回應，他認為還是可以，只要憲法法庭能夠繼續執行其職權，依照大法官來判定違憲與否，很多事情都可以解決。不過，他說，如果立法院用立法的專橫，剝奪大法官的同意權、提高開會門檻，讓憲法法庭陷於無法運作，那立法院自己要負責。

另針對有網路媒體報導農曆年前賴政府會轉為戰鬥內閣，卓榮泰可能會請辭由鄭麗君上陣，卓則笑稱，他11日已經請鄭代替他主持院會了。

