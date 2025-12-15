轟立法院獨裁！行政院宣布「不副署財劃法」 民進黨團表態：將全力支持

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團表態將全力支持行政院不副署財劃法。（圖／記者詹宜庭攝影）

面對在野黨強勢推動《財政收支劃分法》修法，行政院長卓榮泰今（15日）宣布，將依據《憲法》第37條規定，決定不予副署本次修法案。對此，民進黨立法院黨團下午也召開「支持行政院不副署」記者會，強調將全力支持行政院的決定。

行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布以行政院長的身分，向國人正式報告行政院的重要決定，「針對立法院於11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，本人依據中華民國憲法第37條，決定不予副署本次修法案」。同時也特別加註「立法院本次修正《財劃法》過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯」等文字。

民進黨團下午也召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱指出，民進黨團的立場非常清楚，就是全力支持行政院的「不副署」決定。行政院依憲法規定是國家的最高行政機關，肩負全體國人在施政推動上的最終責任。而當行政院長基於憲法所賦予的忠誠義務，認為立法院通過的法案違憲、損害國家利益，或不符民意時，就可以依憲法第37條的規定行使不副署權力。

鍾佳濱提到，台灣憲政史上確實曾出現過行政院長不副署的先例。前行政院長郝柏村任內，曾因反對時任總統李登輝任命蔣仲苓為一級上將的人事案，而拒絕副署，雖然這次並非針對人事案，但行政院所也同樣做出不副署決定。他也透露，民進黨團在上週即透過黨主席賴清德邀集，在民進黨中央黨部舉行會議，與黨內立委充分討論。會中即達成一致共識，黨團將團結一致，全力支持行政院基於憲法做出的不副署決定。

