轟立法院一院獨裁 卓榮泰：被倒閣是我畢生民主勳章

藍白通過修惡版「財政收支劃分法」掏空中央政府財政，行政院長卓榮泰今日宣布，將依憲法37條規定不予副署本次修法。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白通過修惡版「財政收支劃分法」掏空中央政府財政，行政院長卓榮泰今日宣布，將依憲法37條規定不予副署本次修法。面對在野黨質疑獨裁，未來朝野將更激化對立？卓揆回應，他身為行政院長，如果被國會和政黨提出倒閣不信任案，「將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士」。

卓榮泰在「捍衛憲政秩序」記者會受訪表示，在立法院的總質詢或面對大聲的質詢，自己會比較用力回覆外，行政院很少主動、公開跟立法院做不必要的對立，甚至多次公開、私下拜會立法院長及各黨團，想提出各種解決之道，但截至目前為止，所有的努力都沒有一件達成。

廣告 廣告

卓榮泰揭露，甚至他跟韓國瑜院長談好後續工作，都沒有一件可以如願，甚至在我們談好的時程之前，立法院還會突然爆出令人想像不到的突襲動作，就像這次「財政收支劃分法」修法一樣，所以對他而言「已經深感無奈」。

卓榮泰談及，國人也認為這種情況長期下去，行政權將一而再、再而三被削弱，憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是「一院獨大」和「一院獨裁」。

對於在野黨質疑獨裁，卓榮泰反批，什麼叫獨裁？就是一個人或一個機關做任何決定後，沒有人能夠來制衡它，也沒有任何方式可以救濟，這個才叫獨裁。立法院做了一項決議或通過一項法案，我們認為已經違憲，但已經沒有大法官、大法庭來做裁判，立法院連報告都不讓我們去報告，連說明和討論過程都不需要，就直接逕付表決，這個是違背民主，這個才叫做「立法獨裁」，已經無人可控、無人可管。

卓榮泰進一步說，立法院一院獨大從擴權到搶錢，到今天還在破壞憲政體制。行政院提出不副署，立法院若反對，可以依照憲法增修條文提出不信任案倒閣，所以這就不叫做「行政院獨裁」，因為有憲法機制，所以不是獨裁，不副署是憲法賦予行政院長的救濟。

卓榮泰強調，他身為行政院長，如果被一個國會和政黨提出倒閣不信任案，那將會是他畢生的民主勳章。「我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這一條護憲、護國的道路」。

卓榮泰說，憲法法庭仍可解決爭議，如果憲法法庭能夠繼續執行職權，讓大法官裁判違憲與否，問題都可以解決，但立法院用立法專橫，剝奪大法官的同意權，用立法專橫提高開會門檻，讓憲法法庭開不成，那立法院要自己負起毀憲的責任。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰PO黑白照：將善盡民主憲政守門人職責

黃國昌問「提倒閣卓榮泰會下台嗎？」 律師翻白眼：什麼87問題？

捍衛憲政秩序「不副署」惡法 卓揆下午3:30親上火線說明

卓揆將「不副署」反制立法院 法律學者：政院終於醒了！

