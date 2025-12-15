轟立院獨裁！卓榮泰願當「護憲鬥士」：被毀憲亂政的國會倒閣 是畢生民主勳章

行政院卓榮泰院長召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。李政龍攝



立法院11月14日三讀通過藍白版本《財劃法》修正案，最晚今（12/15）應公告，行政院長卓榮泰今召開記者會宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。他批立法院才是獨裁，如果他被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為護憲的鬥士」。

政院今舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲出席。媒體詢問，是否擔心行政、立法更加對立，明年總預算案受阻？在野黨批評是獨裁，如何與民眾加強溝通？卓榮泰表示，國人同胞跟各位媒體先進，各位應該看得出來，過去這1年將近7個月的時間當中，除了在立法院的總質詢，當面對一些比較大聲的質詢，他會比較用力的回覆之外，他很少主動公開跟立法院做任何不必要的一些對立，甚至他多次公開的私下的、不拘任何形式拜會立法院院長及各黨團，想提出來的都是各種和解之道。

廣告 廣告

他說，但確實像剛剛他所報告的內容，到現在為止，所有的努力都沒有一件達成，「就算跟韓院長談好的後續工作，也沒有一件可以如願，甚至都讓我們在談好的時程之前，立法院突然爆出了一個令人想像不到的突襲動作，就像這次《財政收支劃分法》修法，「所以對我來講，已經深感無奈。」

卓榮泰續指，對所有的國人來看，也認為這樣的狀況長期下去，行政權將一而再再而三地被削弱，國家的憲政體制將體無完膚、五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、一院獨裁，什麼叫獨裁，獨裁就是一個人或是一個機關做了任何決定之後，沒有人可以來制衡它，沒有方式可以救濟，這個才叫獨裁。

卓榮泰認為，立法院做了一項決議，通過了一項法案，行政院認為違憲，已經沒有大法官、大法庭可以來做裁判，無從救濟，政院提出覆議，立法院連報告都不讓他們報告，連說明過程、討論過程都不需要，就可以逕付表決，這個就是違背民主，「我們已經善盡各種的可能，這個才叫獨裁，這是立法院獨裁，無人可控制、無人可管，一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制。」

卓榮泰說，行政院今天即使提出不副署，立法委員有意見、反對，還是可以依照《憲法增修條文》提出不信任案來倒閣，這就不叫行政院的獨裁，有後續的救濟、有法律的救濟、有憲法的機制，就不叫獨裁。換句話說，如果「不信任案」是憲法賦予國會的救濟機制，同樣的，「不副署」也是憲法賦予行政院院長的救濟。

他說，「我更要表示，身為行政院院長，如果我被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章。我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲護國的道路。」

卓榮泰指出，憲法法院能不能解決爭議？他認為還是可以，只要憲法法院能夠繼續執行它的職權，依照大法官來判訂違憲與否，很多事情都可以解決，但是如果立法院用立法的專橫，剝奪了大法官的同意權、提高了開會門檻，讓它陷於無法運作，那立法院自己要負責，要自己負得起毀憲的責任。

此外，網路媒體報導，農曆年前賴政府轉為戰鬥內閣，卓榮泰可能會請辭，由副院長鄭麗君上陣？卓榮泰說，「剛剛說副院長要代替我」，他看了一眼鄭麗君笑稱，「我禮拜四已經請她代替過主持院會了。」

行政院卓榮泰院長召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，左為行政院副院長鄭麗君。李政龍攝

更多太報報導

卓榮泰不副署《財劃法》修正案 提三大理由及堅守三大民主憲政責任

政院宣布不副署財劃法 王鴻薇批擴權、反民主：卓榮泰告別良知

藍委批不副署是獨裁 黃帝穎反嗆法盲「有人創首例」：應問郝龍斌