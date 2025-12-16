轟立院一紙函文幫高虹安脫罪 吳思瑤酸「厲害了」：干預司法完全沒在演

記者詹宜庭／台北報導

針對高虹安案，吳思瑤轟「立法干預司法」。（資料圖／翻攝畫面）

新竹市長高虹安因涉國會助理費案，一審依貪污重罪判處7年4月，但案經上訴，台灣高等法院今（16日）撤銷原判決，依《刑法》使公務員登載不實罪，判處6月，得易科罰金。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，「厲害了立法院！立法院最大，一紙函文為高虹安脫罪，立法干預司法，完全沒在演的」。

吳思瑤指出，立法院函覆認為，「編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質」，翻譯成白話文就是「立法院說助理費本來就是立委個人的，所以高虹安沒有貪汙問題」。

廣告 廣告

吳思瑤轟，司法院就聽信了，就照辦了。這可以證明一件事，高虹安確實把助理費拿來私用，只不過立院幫忙背書這樣沒問題，所以就無罪了，「藍白合最高境界，我一向尊重司法，但這樣的司法，實在讓人很難尊重！」

更多三立新聞網報導

翁曉玲嗆審查賴清德、卓榮泰薪水 吳思瑤酸：「最大立委」倒閣啊！

藍營攻軍火商背景 綠營嗆回「施華洛世奇」也做狙擊鏡：跨界軍工是趨勢

制衡暴衝立法院！吳思瑤表態「力挺不副署」：解決財劃法僵局可行方案

傳「總召換掉柯建銘」交換綠白互動？吳思瑤全說了：我完全沒聽聞這事件

