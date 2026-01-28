轟紫雲黃氏根本就是來亂的！基進：讓黃國昌去業界處理採購案，肯定出事

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立法院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。台灣基進今（28）天直批，讓黃國昌去業界處理採購案，肯定出事。

台灣基進今（28）天直批，讓黃國昌去業界處理採購案，肯定出事。（圖／翻攝自台灣基進臉書）

台灣基進撰文指出，紫雲黃氏國昌日前提出民眾黨版的國防特別條例，台灣基進當然樂見國會的在野黨提出對案，讓不同的法案版本在國會可以理性審議，但是，前提是要有專業能力，一個人不可能只靠「穩定心流」就爬上101，對於民眾黨版的國防特別條例，台灣基進只有一個評論：根本就是來亂的！

廣告 廣告

只論最誇張的部分，民眾黨版第四條臚列了五項軍購具體項目，看似公開透明，但是，「特別條例」的目的是「授權這筆預算可以編列」，讓國防部往後可以據此逐年編列預算，不是為了審核具體軍購項目，立法院完全可以在往後的預算書審查具體軍購項目。

黃國昌從一開始就搞錯特別條例的目的，專業在哪裡？台灣基進進一步表示，更好笑的是，民眾黨版第四條的軍購金額居然用新台幣計價，紫雲黃氏是不是不知道新台幣與美金之間有匯率？是不是不知道匯率會變動？未來如果因為匯率變化產生計價落差，民眾黨要拿柯文哲貪污的贓款來為全國人民補差額嗎？

台灣基進說，事實上，第四條臚列的軍購項目完全不是秘密，美國的《武器出口管制法》規定，國務院批准軍售之前必須知會國會，上網就查的到的東西，黃國昌照抄後裝模作樣，根本在欺負民眾黨的支持者不會上網。

更好笑的是，黃國昌現在用特別條例把軍購項目寫死，如果某個項目因為軍工產能出狀況跟不上拿不到貨怎麼辦？如果有更先進的項目可以採購怎麼辦？

台灣基進總結，讓黃國昌去業界處理採購案，肯定出事。

更多三立新聞網報導

徐春鶯延押禁見2個月 吳靜怡：柯文哲黃國昌怎不喊清清白白、衝新北檢

藍白是在扯民進黨後腿，還是扯台灣後腿？學者曝簡單判斷標準

民眾黨團批賴清德「挾洋以自重」 他驚呼：還以為是國台辦發文！

籲藍別用白營軍購條例！于北辰諷黃國昌無知：滑天下之大稽

