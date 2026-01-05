轟綠委提修兩岸條例是「務虛台獨」 張景森：不如主動撤案

民進黨立委林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》，將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並主張刪除原條文中的「國家統一」字眼。對此，行政院前政務委員張景森今（5）日表示，身為綠營一分子，他要不客氣地說，這就是「典型的務虛台獨、耍嘴砲政治」。

張景森指出，有人可以辯稱這是價值立場的宣示，但若看修法的實際效果，他認為這樣的作法只是製造對立、刺激衝突，而非解決問題。

張景森也提到，賴清德總統曾說自己是「務實的台獨工作者」，他認為這個名號值得欣賞的地方不在「台獨」，而在「務實」。他表示，依自己的詮釋，務實就是努力去做一些能讓台灣實質上更安全、主權更能得到維護的工作，並稱賴總統上任以後做了很多苦工，尤其在國防安全方面，「這就是務實的台獨」。

最後，張景森表示，以前多是藍營的人在批評這類政治人物，但他認為綠營支持者也應該出來反對這種行為。他呼籲，民進黨同志不要再搞這些「務虛的」政治動作，並形容這項修法「爭議性極高、實質效益極低」，認為不如主動撤案，為台灣社會對立降溫，也為政治保留基本的責任感。

