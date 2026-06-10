轟綠放任毒駕惡化、無能 黃國昌要求民眾黨團加速推修法

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民眾黨主席黃國昌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對近期接連發生毒駕造成死傷事件頻傳，民眾黨主席黃國昌今（10日）痛批，毒駕是危害國人生命安全的重大治安問題，民進黨政府卻長期消極怠惰、放任問題持續惡化，直到悲劇一再發生、社會怒火沸騰後，才倉促喊出要嚴懲毒駕，實在無能至極。民眾黨團已率先提出修法，將毒駕、酒駕脫鉤處理，並就惡性重大毒駕加重刑責。

民眾黨今召開中央委員會，會後發布新聞稿，黃國昌說，民眾黨團已率先提出具體修法，修刑法第185條之3，主張將毒駕與酒駕脫鉤處理，針對惡性重大的毒駕加重刑責，包括：毒駕致死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科二千萬元以下罰金；駕再犯致重傷者，處七年以上有期徒刑，得併科二千萬元以下罰金；毒駕再犯致死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑得併科三千萬元以下罰金。

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黃國昌提到，同時應將毒駕車輛視為犯罪工具，不論車輛是否屬於行為人所有，法院均得裁定沒收，以強化嚇阻效果。此外，民眾黨團也提出道路交通管理處罰條例修正草案，包括：新增毒駕同車乘客連坐罰。成年乘客可處三萬元至十八萬元罰鍰；建立毒駕強制尿液、血液採驗制度；拒測、闖檢處罰再提高。補強腳踏車、微電車酒毒駕及拒測漏洞；累犯處罰大幅提高，10年內第2次違規直接按最高額處罰，第3次以上再加罰二十四萬元並沒入車輛、吊銷駕照、公布姓名、照片及違法事實；增列未依規定完成「毒駕防制教育」與「毒品戒癮治療」者，不得重新考領駕照。

黃國昌強調，遏止毒駕不僅透過刑法事後加重處罰，更要做到事前預防，令人遺憾的是，過去兩年來，面對第一線員警受傷、所長殉職、民眾死傷，社會各界以及在野黨不斷要求政府祭出具體作為，法務部卻始終抱持消極態度，對新興毒品氾濫、毒駕問題惡化視若無睹，現在眼見輿論民怨沸騰，行政院才髮夾彎改口支持相關修法，這正是民進黨政府，長期執政失能最具體的寫照。

黃國昌也在會中要求黨團須積極推動修法進程，要強力監督內政部「若真正要遏止毒駕，完備法制同時，更應斬斷毒品源頭，但絕不能將壓力丟給第一線警力，喊出一連串疊床架屋、缺乏執行細節、與實務脫節的措施」。

黃國昌說，地方分局、基層派出所現況就是人力吃緊，即便查獲毒駕犯嫌，也沒足夠人力進一步追查毒品來源，政府如果真心要打擊毒品犯罪，應通盤思考是否成立專責查緝與溯源單位，負責從「毒駕個案」，向上蒐證、追查工廠與供應鏈，唯有將基層警力與專責溯源警力分開，才能精準打擊犯罪，正告民進黨政府，別繼續躲在冷氣房出一張嘴、毫無具體作為，放任毒駕問題日趨嚴重。

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