轟綠營提修兩岸條例是「務虛台獨」 張景森示警2後遺症：台灣目前還不夠亂嗎？

​民進黨賴系立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語，此舉挨批是在挑釁中國、想要「法理台獨」。對此，前政務委員張景森在臉書發文痛批，這就是典型的「務虛台獨」，嘴砲政治。張景森直言，這一項提案的功能是零，不會改變兩岸態勢，不會讓台灣在外交或安全上多一分保障，只是主動去引爆可預期的內部對立和兩岸的張力，目前台灣還不夠亂嗎？不夠煩嗎？​

廣告 廣告

張景森表示，總統賴清德曾經說過他是「務實的台獨工作者」。這個名號值得欣賞的地方不是「台獨」，而是「務實」。「務實的台獨工作」依照自己的詮釋就是：努力去做一些能夠讓台灣實質上更安全，主權能更能得到維護的工作。賴清德上任以後做了很多苦工，尤其在國防安全上面，這就是務實的台獨。

綠委提修兩岸條例 張景森：癢的地方不抓，不太癢的抓到流血 ​

張景森說，跟「務實的台獨」相反的可以稱為「務虛的台獨」，就是靠口水和嘴皮子的台獨。簡單鑒別，就是看他流的是汗水還是口水。典型的務虛台獨把精力都集中在一些關於國家的符號，因為只是搞搞符號，現實上無關痛癢，所以就必須把它搞到有點痛癢。所以基本動作就是「癢的地方不抓，不太癢的地方抓到流血」，有點癢但不太癢為什麼必須要抓到流血？因為見血令人興奮，比較容易讓人家看到他在努力。

張景森提到，近日有民進黨立法委員提出修正《兩岸人民關係條例》的提案，引發社會高度爭議。提案者者將之包裝為「價值表態」或「法理釐清」。身為綠營的一分子，他真的要不客氣說：這就是典型的務虛台獨，嘴砲政治。

​張景森說明，如果衡量一項修法的標準，是以它能否實質提升國家安全、改善治理困境、降低社會風險等等來衡量，那麼這一項提案的功能是零。它不會改變兩岸軍事態勢，不會增加國防能力，不會帶來任何國際承認，也不會讓台灣在外交或安全上多一分保障。換言之，這是一個高度象徵性、低度實用性的修法。象徵有時候很重要，但通常不太重要。在高度緊張、風險外溢的現實情境下，在那邊揮舞旗幟，那只是主動去引爆可預期的內部對立和兩岸的張力。

批綠營政治人物靠2招闖天下 張景森：台灣目前還不夠亂？ ​

「涉及到台灣的安全，台灣此刻真正癢的地方很多。​」張景森強調，立法委員應該天天去關心行政院和國防部，國防戰略和後備動員是否落實？有沒有美國人批評的「軍方的官僚主義」？社會韌性是否足夠？能源、產業與民生結構是否能承受衝擊？這些問題艱難、複雜、不討好，沒有掌聲，也沒有鎂光燈，卻攸關台灣實際能不能生存。但這不是立委應該做的事情嗎？這不是選民之所以選擇民進黨，要民進黨去幹的事嗎？努力於維護主權的點點滴滴辛苦工作，才是務實的台獨。

張景森砲轟，但此時卻看到的卻是政治能量被投入在一個「可能有點癢，但不是太癢」的地方，而且非要抓到流血不可。容他懷疑一下，目前台灣還不夠亂嗎？不夠煩嗎？更令人不快的是，這樣的操作，並非第一次出現在民進黨。長期以來，就有那麼一些製造成本便宜的政治人物，就靠這兩招闖蕩政治的江湖。一再利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具，透過提高對立張力來鞏固自己的政治利基。這種策略在個人選舉上或許有效，但是卻只是在瓜分自己綠營的選票，卻讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價。

張景森認為，對許多並非民進黨敵對者、甚至曾經支持民進黨的人來說，真正令人不爽的，正是這種明知無助於治理，卻仍反覆操作的政治手法。當然也可以辯稱這是一種高尚的理念和價值立場的宣示。但是如果去看修法的實際效果，其實只是製造對立、逼迫站隊、刺激衝突，而非解決問題。這是一個要團結台灣對抗強權的執政黨應該做的事嗎？真希望民進黨的同志們不要再搞這些「務虛的」的政治動作，這項爭議性極高、實質效益極低的修法不如主動撤案，為台灣的社會對立降溫，也為政治保留基本的責任感。

更多風傳媒報導

