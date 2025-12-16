轟綠營提倒閣完全不對等 趙少康：藍白傻了、瘋了才隨之起舞

中廣前董事長趙少康。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院日前對立法院通過的《財政劃分收支法》修法案提出覆議，遭到立法院否決後，行政院長卓榮泰昨宣布不副署本次修法，並公開放話，立委有意見可以依照憲法增修條文提出不信任案來「倒閣」。資深媒體人趙少康今（16日）則對在野喊話，倒閣與解散國會是單面刃，完全不對等，藍白除了傻了、瘋了，否則為什麼要隨之起舞？

趙少康批評，民進黨的倒閣與解散國會完全不對等，民進黨輸不起，發動名不正言不順的大罷免大失敗後，又想出把憲法踩在腳底下的不副署、不公布的爛招，現在更頻頻喊話藍白要求倒閣，以便可以解散國會、重新改選。民進黨治國沒半步，想出的都是旁門左道。

趙少康表示，原來憲政精神的倒閣後全面改選，是互相制衡的雙面刃，「你敢倒我的閣，我就要你付出重選的代價」，但現在完全沒有雙面刃的效果，反而只是單面刃，重選了半天，就算藍白還是多數，行政院長任命照樣不需要立法院同意，總統賴清德甚至可以不理立法院再任命卓榮泰當行政院長，只有立委付出代價，賴卓根本不需付出成本，賴卓做的是無本生意，藍白除了傻了、瘋了，否則為什麼要隨之起舞？

國民黨發言人牛煦庭今受訪也稱，民進黨一直嗆「國民黨不敢倒閣」，但明眼人都知道，倒閣的背後就是「免洗的行政院長換真刀真槍的國會」，對民進黨而言是無本生意，賴總統換人沒有成本，也不需要經過國會同意，這也顯示民進黨真的沒步了。

牛煦庭指出，憲法增修條文明確寫著覆議之後若維持原決議，行政院長要接受，卓榮泰不執行就是違憲，不用大法官解釋，有眼睛都知道違憲，不是臉皮厚就你說的算，「這就是一班『賴皮巨嬰』失智列車，國民黨何必急著做什麼？」

