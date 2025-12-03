轟總召護預算「放水讓綠營表現」 詹江村開噴：議會過半幹嘛？

藍營議員詹江村反對擱置智慧應用服務資料建置案4000萬元，但僅詹江村和同黨徐玉樹舉手反對，最後3比2擱置案通過。(蔡依珍攝)

桃園市議會3日審查智慧城鄉發展委員會預算，藍營議員詹江村以關係到桃園資訊進步，反對綠營議員王珮毓動議擱置智慧應用服務資料建置案4500萬元，豈料投票時藍營黨團總召林政賢竟要同黨議員「別舉手」，在國民黨人數優勢下僅2人反對，綠營以3人贊成通過擱置案，詹隨即在臉書開罵痛批林和綠營「私相授受」，「你要讓民進黨表現空間，我們議會過半幹嘛？」

民進黨議員張曉昀以1999、市政信箱敷衍回覆致陳情案都轉到議員服務處，在大會無異議下，陸續擱置智發會公共政策調查業務相關費用120萬、民眾陳情資訊圖資彙整計分析系統170萬元、市政儀錶板維護費189.2萬等預算。

民進黨議員王珮毓接棒指出，智發會過去每年編列1.5議員推動智慧桃園，累積達4.5億元，如今又要編列8500萬元推動桃市府自己的生成式AI，但適用局處跟工作內容僅有方向、沒有實質內容，要求詳列執行項目前先擱置。

國民黨議員詹江村表示反對，強調智慧應用服務資料建置案攸關桃園未來進步跟城市競爭力，有其必要性，反對擱置案。隨即進入表決，在場17議員，藍營掌握壓倒性優勢，綠營僅3人舉手贊成，豈料投票反對時，原本藍營多人舉手，總召林政賢喊話：「不要舉！」僅詹江村和同黨徐玉樹舉手，最後3比2擱置案通過。

「總召竟然叫大家不支持我！」詹江村隨即在臉書發文，一整個早上都在擱置，他針對其中一筆不合理預算擱置案提反對，總召竟然叫大家不要附和，最後只有徐玉樹支持、其他人都沒有舉手，感嘆歷年自己跟民進黨打仗，其他人都只想當好人，「你要讓民進黨表現空間，我們議會過半幹嘛？」痛斥林政賢擔任總召，竟跟民進黨講好，讓他們每一頁擱置一筆，讓民進黨能夠表現空間。

