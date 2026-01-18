轟羅智強《眷改條例》粗陋！黃智賢痛心：為何我都更要自己付，他們不用
記者陳思妤／台北報導
國民黨、民眾黨以人數優勢三讀通過藍委羅智強提案的《國軍老舊眷村改建條例》修法，適用期間從1980年延長到1996年，被質疑「圖利天龍人」，修法後位在大安區的成功國宅、大安國宅也將適用。對此，媒體人黃智賢萬分痛心直呼，法律條文粗陋，漏洞百出，只圖利特定人，牽涉的可能是上兆元的財務地雷，卻只有少數人得暴利。她不滿說，同樣是私有產權的房子，「為什麼我的房子都更要自負成本，羅智強修法下的房子，卻不用？」
「眷村改建條例怎能變成特權條例」，黃智賢在社群平台直呼，眷改條例修法，已經三讀通過，除非行政院不副署，或被判定違憲，否則，理論上符合定義的3萬多戶，都可以依法提出申請，重蓋。她直言，行政機關有審核與評估權，但法條文字打開的門，是非常寬的，被駁回的社區，會立刻找許多立委陳情，在立委的強勢施壓與關說下，不知道哪個公務員有膽子敢說不？甚至，隨時可以迎來再次修法，直接定義，可以二次公費改建。
黃智賢說，反正，只要有席次優勢，再改一下，何難之有？那麼，公平正義，將成笑話，以法律包藏階級特權，成為巧門。她點出，全台灣老舊房子無數，要都更，一般就是跟建商合作，自費都更，羅智強的修法，卻打開了潘朵拉的盒子。
私人產權的房子，變成要由政府出錢都更改建，以成功國宅來說，1985年完工，也到了都更的時候，位處台北市精華區，一戶幾千萬，政府若幫住戶免費重蓋，價值驚人。
「但問題還不在價格。重點是，成功國宅的身分，其實已經不是國宅」，黃智賢指出，當初以國家預算，讓軍眷戶可以低廉或接近免費價格，離開老舊眷村，搬進成功國宅大樓，並且擁有完整的私人產權，幾年閉鎖期之後，完全可以自由買賣，王如玄就買了好幾戶軍眷宅。
黃智賢說，也就是說成功國宅、大安國宅、興安國宅等原是眷村基地，但已歷經一次公費改建，現在早已經不是眷村的身分，也不是國宅，而是自有產權，完全自由買賣的民宅。而當初的眷改條例，政府付出極其龐大的預算，把全台灣的老舊眷村改建，社會已經經過一次，對於財政負擔，以及社會公平正義的討論，而同意的前提，是因為，渡海來台的國軍，為了國家與歷史悲劇，而犧牲奉獻。
黃智賢直言，所有1980年以前的老舊眷村既然已經都花費公帑，改建完畢了，那現在為什麼要改成1996年前完工，修法之後按照法條似乎將變成永無止境的特權。這法條，問題重重，最嚴重的，是觸碰了公平正義的底線。因為，法條寫的就是1996年以前完工的眷宅，要改建或遷建都適用，法條浮濫到只以年代劃分，且沒有明確排除，已經用公帑，一次性改建過，完全私有化的社區。
「那麼，只要以政治勢力施壓，當然完全可以輾壓反對力量，而成功適用到已經免費改建過一次，現在根本是民宅的房子」，黃智賢不滿說，同樣是私有產權的房子，「為什麼我的房子都更要自負成本，羅智強修法下的房子，卻不用？」
黃智賢直指，除非羅智強版，明確排除已經完成一次性政府補貼改建，產權已經私有化，只是名稱仍為某某國宅或新村的私人住宅，或明文寫不得重複享受政策補貼改建，不然，三讀通過的法條文字，法律條文，就是有被解讀成再次免費重蓋的邏輯縫隙。
「這樣的修法，太容易造成，以納稅人的錢，去圖利少數人，圖利特定人的後果」，黃智賢說，甚至，下次還可以改成2025年以前完工，還可以改成永恆不斷改建。
黃智賢表示，羅智強強調修法只是為了慈仁八村，可是慈仁八村是1989年完工，如果只是為了慈仁八村，那麼為什麼法條不寫1989年前完工的適用？為什麼要寫1996年前完工都可以適用？她說，即使只是為了慈仁八村的50戶，也沒有正當性，因為司法早已判決國家不能為慈仁八村改建，認為慈仁八村不符眷改條例的老舊眷村定義，因而不適用該條例，所以，並沒有因此判決其享有改建權利。
「慈仁八村是職務宿舍」，黃智賢指出，職務宿舍就是，離開這個職務就要搬離，像行政院長卸任，就要搬離，市長卸任，就要搬離市長官邸。慈仁八村住戶是在離開職務以後，繼續免費居住，最後乾脆要求政府免費送一戶有產權的房子，國防部當初取消他們的改建資格，並沒有錯。
「羅委員直接以修改法律，推翻司法判決。這樣可以嗎？」黃智賢說，那以後是不是所有職務宿舍，都可以長期免費居住，然後再要求政府免費改建，送一戶，
職務宿舍自動定義為眷宅？她是真的不明白。她直呼，還是未來乾脆修法，全台灣所有40年以上的私人房子，都由政府免費重新蓋給人民？這樣，會不會太荒謬？
黃智賢轟，這樣的眷改條例修法，有違反公平正義的疑慮，牽涉的，「更可能是上兆元的財務地雷。卻只有少數人得暴利」。她批評，法律條文粗陋，漏洞百出，只圖利特定人，實在讓人萬分痛心。
