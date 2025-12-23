轟翁曉玲剛從中國回台就嗆續擋軍購 陳培瑜：幕後黑手還不夠明顯嗎？

陳培瑜痛批，剛從中國回來，翁曉玲就放話，程序委員會繼續阻擋軍購預算，「幕後黑手還不夠明顯嗎？」 圖：翻攝翁曉玲臉書

[Newtalk新聞] 國民黨多位立委赴中國廈門參加台商協會活動，遭疑是假交流真領旨，返台後將配合反對軍購特別預算案。國民黨立委翁曉玲表示，在賴政府沒有說清楚講明白之前，國民黨今（23）日仍將在程序委員會擋下相關條例，不會輕易放行。對此，民進黨立委陳培瑜痛批，藍委偷偷跑去廈門，見了誰、談了什麼，都不敢講，一回國就說要阻擋軍購預算，「幕後黑手還不夠明顯嗎？」

「剛從中國回來，翁曉玲就放話，程序委員會繼續阻擋軍購預算！」，陳培瑜表示，依《立法院程序委員會組織規程》，程序委員會只能確認「格式」是否完備，不能針對「內容」進行實質審查，因那是後續院會、常設委員會如國防外交委員會的職責。

但這一年多來，陳培瑜指出，藍白在程序委員會無理阻擋，包括立委赴中報備法案擋751次、國防特別條例擋3次、院版財劃法擋4次。反觀藍委陳玉珍荒謬的助理費自肥法案，卻可以通過程序委員會，直指「藍白就是雙標！」

陳培瑜直言，政務官、公務員去中國早已需要報備，但掌握國家機密的立法委員卻不用報備，非常不合理，民進黨提案遭到惡意阻擋751次，藍白到底在怕什麼？原來，7名藍委偷偷跑去中國廈門，見了誰、談了什麼，都不敢講，一回國就說要阻擋軍購預算，幕後黑手難道還不夠明顯嗎？

最新民調顯示，超過54%的國人不樂見藍白封殺國防預算，陳培瑜呼籲藍白迷途知返，「今天程序委員會的結果，全國人民都在看」。

