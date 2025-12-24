轟苗博雅假仁假義！王世堅：廢死是集體虛偽

▲王世堅今怒轟，廢死就是集體虛偽。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 北車、中山商圈日前發生隨機殺人攻擊，造成包含兇嫌4人死亡悲劇，北市議員苗博雅日前表示，就他觀察，總統賴清德沒有不願意執行執行，但他也提到，死刑條件越放越鬆，冤錯假案發生機會就會提高。對此，民進黨立委王世堅今（24）日受訪時狂轟，廢死就是集體虛偽，並質疑「身為第三者，是用廢死來凸顯自己的假仁假義嗎？」

民進黨下午舉行中執會，王世堅會前受訪時表示，嚴格執行死刑、不要廢死，這個錯假冤案是兩回事，完全兩回事。以現在已經判定36位位的死刑犯而言，哪一位不是最大惡極？所有的罪證都非常清楚，且還有他們的自白書。

王世堅說，光一個目的，就不應該把死刑廢除，就是還被害者公道，「殺人償命，這是千古不變的定律」，若一而再再而三縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解，人民會也會認為，那就把武器權還給人民，「我們自己維護、自己討回來，但這樣法治是不是就崩解了？」

王世堅直言，只有被害人有原諒的權力，所以不要在那邊假仁假義，任何第三者，都沒有權力去原諒，「第三者干你何干？光憑你自己的正義感，你是法治社會的一個成員，就應該支持我們的法治，說三道四幹什麼呢？用廢死來凸顯自己的假仁假義嗎？我認為廢死，就是集體的虛偽」。

王世堅認為，這跟錯假冤案什麼關係呢？可以去看，現在所有在判刑的案件，除了這36件死刑案沒有執行以外，其他的重大案件，哪一些是錯假？大家可以拿出來討論，呼籲別把單純事情複雜化。

王世堅提到，公權力就是來自於公信力，來自人民相信政府、相信法治，若公信力蕩然無存了，那幹嘛授權給政府？「法律是要為人民服務」。

王世堅指出，北歐有一兩個國家主張廢死，但那是他們，但超過2000萬位人民都認為，不可廢除死刑，認為國家現在法治的敗壞、崩毀，就是來自於死刑遲遲不執行，「如果不服的人，你是極少數，那拜託你，請你移民到認為應該廢死的國家，去當他們國的國民就好了」。

