轟苗博雅將「戰爭浪漫化」 徐巧芯引烏數據揭台海戰後果

社民黨台北市議員苗博雅日前表示，俄烏戰爭期間，烏克蘭部分地區民眾仍可正常上班課，若台灣發生戰事，如同烏克蘭，甚至稱金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學。國民黨立委徐巧芯認為，苗博雅刻意將「戰爭浪漫化」。台灣人口集中在西部，密集程度完全無法與烏、俄兩國做比較。若真的要套用烏克蘭的數據，台灣發生戰爭，可能會有將近800萬的民眾流離失所。

徐巧芯今(11日)在臉書粉專表示，苗博雅刻意將「戰爭浪漫化」，扭曲事實、偷換概念，以烏俄戰爭期間，當地民眾仍正常上班上課舉例，又說「金、馬若遭遇戰事，台灣本島仍能正常上班上課」。她要嚴厲譴責這種美化戰爭、將戰爭浪漫化的說法，且目前全球反戰的聲浪中，這種說法不合時宜，也很不恰當。

徐巧芯接著表示，苗博雅拿1958年發生的823砲戰與2025年的現代戰爭比較，不倫不類。至於烏俄戰爭期間，烏克蘭人民還可以保有正常上班上課，但那只是少部分地區。台灣地狹人稠，地理環境完全不相符，人口也集中在西部，密集程度完全無法與烏、俄兩國做比較。退一步來說，若真要套用烏克蘭的數據，台灣發生戰爭，可能會有三分之一，將近800萬的民眾流離失所。

徐表示，苗翻車以後又開始扯「以色列國土也不大」，這更離譜。以色列有40多架F-35，我們不僅買不到，連採購的F-16V都到不了貨。況且以色列軍力明顯高於伊朗，怎能套用在兩岸戰事？伊朗跟以色列不時的衝突中，居民也須避難，而以色列軍人的待遇也明顯優於我國國軍。

徐巧芯指出，我們當然試圖讓若發生戰爭時的傷亡以及影響降到最小，台灣的縱深、面積、人口居住密集度，與烏克蘭、俄羅斯完全不相符，怎麼能夠拿兩個縱深地理環境完全不相符的國家做戰爭比較？中華民國台澎金馬等均屬海島，不像烏克蘭接壤歐洲，請問台灣本島怎麼處理？且台灣的天然氣儲存槽、發電廠等重要設施都集中在西部人口密集區，若這些重要設施戰爭期間都被導彈精準攻擊，可能會斷水、斷電或引發嚴重火災，造成嚴重傷亡。請問苗博雅還堅持民眾能「正常」上班上課，這樣的戰爭還浪漫嗎？

徐巧芯更點出，「台灣有事，台灣人民就有事」，這才是真相、這才是事實，沒有戰爭還可以上班上課的荒謬說法。她也認為，將戰爭事實客觀呈現給社會大眾了解，才是政治人物應有態度，而不是將戰爭美化、浪漫化，刻意誤導民眾對戰爭的認知。這是相當不負責任的行為，更應該被社會大眾嚴厲譴責。

