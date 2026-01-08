轟蔡依林演唱會邪教挨告！女星曾批Jennie、Lisa歌曲性暗示 網全怒了

記者陳宣如／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）《Pleasure》世界巡迴演唱會自台北大巨蛋起跑後，持續吸引話題。昨（7）日，蔡依林演唱會合作團隊「永稻星娛樂」於官方微博發布嚴正聲明，宣布正式對中國網紅「斯利亞」（帳號實為斯理亞）提起法律訴訟，原因涉及該網紅在社群平台上發布影片，指控演唱會中存在撒旦符號及邪教暗示。粉絲進一步調查發現，斯利亞真實身份為2009年曾參加《超級星光大道》的歌手梁曉珺，而她的小紅書帳號除了對蔡依林演唱會發表批評外，也曾針對韓國女團BLACKPINK成員Jennie與Lisa的單飛作品提出評論，指控歌曲含性暗示或負面影響，引發熱議。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）

梁曉珺當年曾於2009年參加第五屆《超級星光大道》拿下季軍。（圖／翻攝自IG）

梁曉珺的小紅書帳號目前擁有超過四千名追蹤者。她近期發布的影片指出，蔡依林《Pleasure》巡演中的視覺符號及舞台元素帶有邪教意涵。對此，蔡依林團隊已向相關社群平台發函要求下架相關內容，並強調對散播虛假或誤導性資訊等侵權行為採取「零容忍」，目前已啟動法律程序追究責任。隨後，梁曉珺分析演唱會的影片已從小紅書下架。網友則將梁曉珺稱為蔡依林出道26年以來首位遭官方提告的「黑粉」。

蔡依林演唱會團隊在微博發布嚴正聲明。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

翻查梁曉珺過去貼文可見，她經常對娛樂圈事件提出陰謀論或異常推測，例如聲稱好萊塢部分明星可能是克隆人，或指出大型音樂會存在集體潛意識催眠等現象。針對BLACKPINK成員的單飛作品，她曾指出，Jennie與美國歌手多米尼克•菲克（Dominic Fike）合作的〈Love Hangover〉「充滿性暗示」，包括配樂中的女性叫聲及攝影角度呈現曖昧效果；Lisa去年推出的新歌〈New Woman〉，她則認為歌詞涉及墮胎暗示，可能對青少年產生不良影響。這兩支影片也成為其帳號按讚數前幾名的內容之一，並在網上引起討論。

梁曉珺指控Jennie（如圖）的歌曲含有「性暗示」。（圖／翻攝自Jennie YouTube）

