轟藍營強推「貪污5法」 民進黨：熟悉的國民黨回來了

新竹市長高虹安涉詐助理費案二審逆轉，貪污部分獲無罪，受到社會關注。（資料照片／鏡週刊提供）

新竹市長高虹安涉詐助理費案，二審逆轉改依偽造文書罪判刑6月，貪污部分獲無罪，受到社會關注。民進黨今天（17日）盤點國民黨近期在立法院強推「貪污5法」，包含立委貪污助理費合法化、議員貪污助理費合法化、緩刑犯可參選、買連署書賄選不用關，以及國庫通黨庫，直呼「熟悉的國民黨回來了」。

民進黨今天上午在臉書發文指出，在藍白把持的立法院中，該審的不審，攸關全民的總預算、國防特別預算、國安法案，連交付審查的機會也沒有，但只要是替自己人鬆綁、分錢的法案，就一路強推下去，即使遇到抗議也堅持不撤回。

民進黨列出國民黨立委眾多濫權、甚至違憲的法案中，其中「貪污5法」內容最為貪婪醜惡，包含立委貪污助理費合法化，陳玉珍提案修改《立法院組織法》，護航貪污的同黨立委顏寬恒，更想把「公費助理」的經費直接變成立委的私房錢，連核銷也不必；同時將「議員貪污助理費合法化」，陳玉珍也提案修改《地方民意代表費用支給條例》，同樣是為了護航貪污的同黨議員，讓助理費可以被議員任意用、隨便花，還不需要找人頭詐領，演都不演了。

民進黨續指，國民黨也推動「緩刑犯可參選」，又是陳玉珍提案修改《公職人員選舉罷免法》，試圖放寬社會有高度共識的「排黑條款」，讓有罪判決確定、還在接受緩刑的犯人可以參選公職人員。

另外，國民黨強推「買連署書賄選不用關」，由藍委林思銘提案修改《總統副總統選舉罷免法》，認為還沒有正式登記為候選人之前，連署階段的賄選，不需要這麼嚴格處罰；還有「國庫通黨庫」，由藍委游顥提案修改《不當黨產條例》，為法院認證的國民黨附隨組織「救國團」解套，耍賴讓當年不正義的黨產不必還給國家。

民進黨說，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，非常驚訝國民黨立委竟然恬不知恥，提出這麼多自肥、貪腐的法案。面對質疑，還可以厚著臉皮胡言亂語，並強行表決把貪污法案一一交付委員會審查，《不當黨產條例》更不經討論逕付二讀，果然是熟悉的國民黨最對味。

民進黨也敬告提出「貪污5法」的陳玉珍、游顥、林思銘，在幕後指使的國民黨團總召傅崐萁，以及所有連署支持的藍委們，請立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐罪犯、侵犯勞動權益的法案，立法委員不該挺貪污。



