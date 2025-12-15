轟藍白侵害其他院憲法權力！律師：近2年拼命惡搞違憲 有什麼臉講別人？

傳府院拍板財劃法將「不副署」，藍白批「獨裁」、憲政災難，律師林智群痛批，多次違憲的藍白，有什麼臉講別人違憲？（立法院示意圖） 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭國民黨、民眾黨立委以人數優勢否決，傳出府院高層已拍板將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理，遭藍白批「獨裁」、憲政災難。對此，律師林智群痛批，多次違憲的藍白，有什麼臉講別人違憲？

林智群14日晚間發文提及，藍白最近2年拼命違憲，侵害其他院的憲法權力，他一一列舉包括：將監察院業務費預算刪除96%，導致監察院無法行使憲法職權；無故延宕考試院委員人選；兩度惡意拒絕大法官人選提名，提高憲法法庭釋憲門檻，癱瘓憲法法庭；通過違憲擴權法案；多次用「法律案」包裝增加預算，違反憲法第70條規定，侵害行政院編列預算權。

林智群直言，行政院忍了2年，現在決定拒絕副署，踢了藍白一腳，藍白不倒閣、沒辦法申請釋憲（自己挖出來的坑），開始「靠北」行政院違憲。他砲轟藍白多次違憲，有什麼臉講別人違憲？「藍白故意惡搞其他院這麼多次，其他院都不能反踢你一腳喔？」

此外，林智群也指出，他一年前就警告過，憲法法庭被癱瘓，總統跟行政院不鳥立法院時，誰來制衡行政權？他強調，是否違憲，本來是憲法法庭說了算，但「癱瘓憲法法庭後，是行政院說了算？立法院要找誰解釋憲法？」，但藍白支持者看到憲法訴訟法修法都很高興，說「教訓了大法官，青鳥哭哭」，他狠酸，「這些人就是程度差，才會有這種反應，這種程度，支持藍白剛剛好」。

