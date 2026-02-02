轟藍白修《衛廣法》又偷丟「機密版」張育萌：這群天兵、法盲搞到中天進退兩難

張育萌痛批，《衛星廣播電視法》三讀前藍白又偷偷丟出「最高機密版」，反而讓中天回不了 52 台。（示意圖） 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨在立法院上會期最後一天（1月30日）聯手硬闖《衛星廣播電視法》修法，遭批是「中天條款」為中天電視台解套，國家傳播通訊委員會（NCC）指出，修正通過條文，未有溯及既往規定，因此中天不適用。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，三讀前藍白又偷偷丟出「最高機密版」，反而讓中天回不了 52 台。

張育萌1日晚間發文提及，國民黨立委羅智強原本在《衛廣法》修法提案寫明「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」，就是要讓正在打官司的中天可以直接適用新法，三讀後，中天也立刻發聲明歡呼，「這是台灣新聞自由的勝利！」

但搞了半天，張育萌說，在三讀前，藍白竟又偷偷提了「再修正動議」，把羅智強原本寫的條文整段換掉，最後通過的版本，又是「最高機密版」，三讀前根本沒人知道通過的內容是什麼。

張育萌說明，藍白最後通過的條文是「行政爭訟程序終結前，或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續原頻道行使權力」，跟羅智強寫的「效力溯及既往」不一樣，簡而之，三讀通過的內容寫法，既無法溯及「已經被撤照的中天」，條文又只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」。

他直言，藍白這樣一換，害正在打官司的中天新聞台「沒辦法被救回52台」，中天與NCC還在「訴訟期間」，而新法只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」，所以三讀後，NCC秒回「中天不適用」，直接反問一句最核心的問題：「沒有執照怎麼營業？」

他指出，就算依照藍白修的《衛廣法》新法，訴訟中的「中天新聞台」是「有權使用52台」，但執照還是被撤銷，《衛廣法》第6條又規定「電視台要獲發執照，才能營運」，等於《衛廣法》新法會害中天新聞台進入「不能營運但可以使用頻道」的窘境。

張育萌嘲諷，藍白真的有夠天兵，修法亂搞直接把自己友軍的中天電視台搞到進退兩難，「拉好板凳，準備來看，藍白這群法盲又要怎麼解決自己搞出來的法條悖論」。

