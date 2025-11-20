即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

挾帶人數優勢的藍白立委，去年（2024）通過新版《財劃法》，然而卻因公式分母計算錯誤，導致有高達345億無法分配給中央與地方使用；只是，藍白上週五（14日）又通過再修版本便要舉債5,600億，行政院會今（20）日也通過政院版本，將送往立院審議，閣揆卓榮泰在記者會上強調，請求立法院能夠停止、收回目前在立法院通過的錯誤版本。

行政院今日上午召開「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」，其中，卓榮泰喊話，針對剛通過的政院版《財劃法》請求立法院能夠停止、收回目前在立法院通過的錯誤版本，因為它無法解決現在所存在的3大問題，「只有行政院的院版是針對問題、能夠對症下藥，可以讓社會各界好好審議的《財劃法》」。

廣告 廣告

同時，卓榮泰在記者會中直言，再修版出現4大問題；第一，依照再修版的規定，會讓明年中央政府總預算舉債高達5,600億，完全違反《公債法》第5條規定僅能到15%的上限，若真的按照再修版編定總預算，就是一部違反法律的總預算，「行政院編不來也編不得，我們無法做到」。

第二，卓榮泰表示，中央負擔很多富國利民政策，但若要中央違背舉債上限，就要自行砍掉明年中央政府總預算，如果砍到國防等預算，4年治水經費刪減、勞保基金等撥補，這些延伸的問題誰來負責？難道是行政院因為這樣負責嗎？還是立法院負得起責任？

第三，卓榮泰說，再修版會讓中央失去很多災變的應變能力，「如果中央沒有這個能力，今年發生這麽多災害，完全交給地方執行，國人會看得到效率嗎？會相信這個結果嗎？」；當財劃法大幅削減中央財政後，若再有災害發生的時候，中央就完全失去能力。

第四，卓榮泰也說，《財劃法》二修後要求把過往已執行完成的計劃型補助，再平均計算再回復，而且一般型補助也不能少，計劃型補助也要照過去10年的標準來做計算；再者修法過後，只會讓弱勢的縣市更加弱勢，譬如台北市再修法後能單獨佔走1,500億，但台南市卻占不到1000億，更遑論農業縣市及離島地區。

快新聞／轟藍白再修版《財劃法》 卓榮泰：

行政院發言人李慧芝（中）。（圖／民視新聞）

卓榮泰致詞及回覆記者結束之後，行政院隨即召開院會後記者會，而發言人李慧芝則轉述卓榮泰在院會就「財政收支劃分法修正規劃」報告裁示，決定准予備查。

卓榮泰在院會中提到，《財政收支劃分法》是國家財政的根本大法，也是一部財政的憲法，相關調整修正涉及財政資源與事權重新分配，應由中央與地方共同合作，在滿足地方財政需求、落實地方自治及維護中央財政能力等考量下，通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制之公平性與合理性，充分討論，審慎規劃。



同時，卓榮泰說明，本次提出的修正規劃，經過行政院及財政部前後多次邀集地方政府會商，兼顧中央與地方施政需要，併同事權及支出權責檢討，釋出合理財源規模，直轄市與非直轄市均適用相同分配機制。

他指出，原則上，凡屬地方自治、涉民眾基本生活福祉之普遍性及均衡性之常態辦理事項，納入基本財政需要額，由中央統籌稅款優先補足該需要額與基本財政收入額間之差額，讓財政資源分配更公平、合理。此外，財政努力及基本建設需求之分配，採用更多元與兼顧城鄉特色指標。一般性及計畫型補助款仍維持舊制模式，有助中央協助地方推動建設、促進經濟平衡發展。

最後，卓榮泰強調，本案為政府重大政策，後續請財政部會同主計總處及國家發展委員會等相關部會，加強政策論述及對外說明，以利外界瞭解及支持行政院版本《財政收支劃分法》。

原文出處：快新聞／轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本

更多民視新聞報導

行政院版《財劃法》出爐！挹注地方破1.2兆創新高 細節全曝光

布局2026大選！民進黨有意合作 花蓮議長張峻表態了

逾50人持「台灣、中國雙重國籍」下場慘了！我國身分已確定註銷

