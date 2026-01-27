轟藍白十度封殺國防特別條例！民進黨：連台美關稅協議也要犧牲嗎？

民進黨發言人韓瑩。 圖：民進黨／提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，遭到國民黨團、民眾黨團第十度封殺。對此，民進黨發言人韓瑩今（27）日表示，媒體今天上午才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條件，讓國民黨獲取下週前往北京交流的「進京門票」，沒想到中午藍白隨即以實際行動，再度攔阻防衛預算。她直言，這無疑坐實了外界質疑藍白配合中共演出的憂慮，難道在擋完總預算、削弱國防實力後，下一步連關乎經濟命脈的「台美關稅協議」也要一併犧牲？

韓瑩指出，國民黨致力為促成「鄭習會」汲汲營營，今日上午傳出中共開出阻擋軍購案、國安法案等條件來換取赴京門票後，中午在野黨便精準地在程序委員會封殺國防預算。她批，這種以台灣人民的安全為代價，換取對岸政治紅利的行為，簡直是將國家安全防線當作領賞慶功的籌碼，行為令人不齒。

韓瑩表示，國防特別預算遭阻，不僅會導致對美軍購程序被迫重來，武器交貨時程延誤更將使台灣防衛門戶洞開。此外，好不容易談定的台美關稅協議，若因政黨無理杯葛而受阻，恐步上南韓後塵，使關稅從 15% 暴增至 25%。軍購、關稅及總預算皆非政治鬥爭的工具，在野黨應回歸理性審查，莫讓國家的未來成為政黨私利的犧牲品。

韓瑩強調，1.25 兆元的特別條例是國防防禦的定海神針，執政黨已展現最大誠意，包括賴總統願在合憲前提下赴立院說明、國防部也積極配合召開秘密會議；然而，藍白嘴上喊支持，行動卻是不斷以錯假訊息抹黑，甚至出現竊取機密、提出窒礙難行版本等行為，向國際傳遞錯誤訊號。她希望藍白立委能守住忠誠反對黨的分際，儘速排審相關預算，切莫背離台灣人民自主防衛的決心。

