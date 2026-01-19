轟藍白卡高雄近73億新興預算 林智鴻偕青年選將公布「高雄受害清單」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

藍白立委罷審115年度中央政府總預算已逾144天、7度退回，對地方建設造成重大衝擊。高雄市議員林智鴻、鄭孟洳今（19）日偕同左楠區市議員參選人張以理、前鎮小港區市議員參選人林浤澤、林園大寮區市議員參選人張耀中召開記者會，首度公布「高雄受害清單」

林智鴻指出，高雄共有18個局處、近73億元中央新興計畫與新增預算，因藍白罷審總預算而遭卡關，涵蓋治水、交通、社福、警政、防災、農業、原民及居住政策等面向，恐造成服務空窗與建設延宕。

林智鴻表示，經要求高雄市府盤點後發現，在31個局處中，竟有18個局處受中央總預算卡關影響，約占近6成，繼藍白惡修《財政收支劃分法》使高雄實質減少231億元後，再度重創高雄財政。

林智鴻說，其中影響最嚴重的是水利局，污水下水道、再生水與治水改善等3大面向共約39.8億元無法動支；其次為負責TPASS月票的交通局，受影響約11億元；第三為社會局，逾7億元涉及身障權益、兒少保護、早療與家暴防治等。

林智鴻痛批，國民黨高雄市長參選人柯志恩過去曾跟隨藍營阻擋前瞻建設，如今又配合藍白罷審總預算，對高雄傷害更甚。

鄭孟洳指出，中央總預算遭卡也影響治安與防災體系，警察局共有約6900萬元預算受阻，其中包括強化空襲警報發布系統及警用通訊備援等計畫，先因財劃法惡修被刪減2119萬元，如今又因總預算卡關，尚有5608萬餘元無法執行，質疑藍委是否能為國安風險負責。

張以理表示，消防局共有17項、防災相關計畫，總額約4.45億元遭凍結，包含AI智慧搜救派遣與無人載具應用等，影響智慧防災體系建構；都發局近3億元社會住宅補助亦無法到位，使居住正義推動更形困難。

張耀中指出，農業局47項、約3.21億元純中央補助計畫受阻，涵蓋農地改善、農村再生、非洲豬瘟及禽流感防疫；環保局河川污染防治及水污染稽查等2391萬元亦無法執行，經發局自來水外線補助約1300萬元同步停滯，對偏遠地區民生影響甚鉅。

林浤澤表示，運動發展局場館安全與查核人力經費、原民會文化健康站與就業輔導等共逾1.89億元補助，以及兵役處忠靈祠修繕與停車場建設等逾2000萬元預算皆遭卡關，甚至連大林蒲遷村計畫60億元新興預算亦因總預算未審而充滿變數。

