轟藍白審總預算「挑三揀四」不正常！卓榮泰：少照顧一個人都很遺憾

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度總預算案仍卡在立法院，導致2992億元預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補助、各縣市治水經費、每胎補助增加至10萬元等。對此，行政院長卓榮泰今（9）日痛批，國防、外交、運動部也都很重要，藍白這樣挑三揀四、破碎的把預算拿出來審，絕非正常國會該有的態度。

卓榮泰今日下午出席運動部第17屆運動推手獎表揚典禮。他會前受訪表示，預算能夠順利地審查，他們願意多照顧一個人，也願意多做一哩路；同樣的，少照顧一個人、少做一項工程，或少做一項政策，都很遺憾。

卓榮泰質疑藍白，只有TPASS、治水重要嗎？政府總預算3兆350億是一個整體，包括施政計畫、想法跟藍圖，藍白這樣挑三揀四的、破碎性的把預算拿出來，絕對不是一個正常國會審查預算應該有的態度。

卓榮泰說，國防預算752億、外交預算110億都很重要，運動部38.8億的預算，也是全國年輕人最希望的，還有中央補助地方的637億，以及第一、第二預備金加上災損準備金170億，這些都跟人民生活安全息息相關。

卓榮泰呼籲，希望國會能夠理性地、審慎地面對中央政府總預算，要經過合理的審查，他們在過程中都願意做充分、必要且完整的說明，再次拜託國會。

