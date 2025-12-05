即時中心／潘柏廷報導

藍白強行通過的再修版《財劃法》，行政院認定其窒礙難行提出覆議，這也是行政院長卓榮泰目前任內提出的第8次覆議案。只是，藍白立委今（5）日在國會仍挾帶人數優勢，以反對59票、贊同50票的結果將其封殺。對此，民進黨發言人李坤城強調，藍白拒絕面對自己錯誤，否決《財劃法》覆議案，錯誤連連又要中央違法編列預算，戕害國家財政大搞政治分贓，全民納稅錢變成在野地方選舉綁樁的工具。

李坤城表示，藍白今天不只否決覆議案，還阻擋行政院長進議場報告，拒絕面對自己錯誤。一年內兩度惡修《財劃法》，不僅計算公式一再出錯，甚至要求中央政府每年舉債5千多億，不僅超過《公債法》上限，內容更是粗糙不堪。喊著要擴大地方財源，實質是在關起門來搞政治分贓，掏空中央拿錢不做事，將財政紀律與法律踩在腳底，要全民為他們透支下一代的未來買單。

廣告 廣告

快新聞／轟藍白封殺《財劃法》覆議案！民進黨：全民納稅錢變選舉綁樁工具

立法院長韓國瑜宣布表決結果。（圖／翻攝國會頻道）

因此，李坤城呼籲，藍白兩黨不應阻擋院版財劃法，行政院提出更好的財劃法，獲得多數藍白地方政府的認可，讓中央與地方都有錢給國人更好的建設與福利政策；藍白強過的惡修版，吸血中央圖利自家執政縣市，恐衝擊使用TPASS近百萬使用者、治水、大型建設與生育補助等，僅為一時政治利益，犧牲整個國家的財政永續。

原文出處：快新聞／轟藍白封殺《財劃法》覆議案！民進黨：全民納稅錢變選舉綁樁工具

更多民視新聞報導

小紅書遭「封鎖」！李慧芝：涉詐欺未配合調查、不受管轄

陳玉珍推助理費除罪化 律師轟「貪污就地合法」：每年自肥680萬

藍白聯手！政院提《財劃法》覆議遭否決 綠轟「真正的黑箱」

