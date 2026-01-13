轟藍白惡搞！公督盟揭總預算卡關五大惡果！籲韓國瑜「別裝忙裝睡」儘速召集協商

公督盟13日舉行記者會痛批藍白惡搞，從亂刪、亂凍到擺爛不審，形同全面死當，拿國家預算做政黨報復，棄台灣人民不顧。 圖：公督盟提供

[Newtalk新聞] 攸關2300萬人權益的 115 年度中央政府總預算案，至今仍卡在立法院，一毛未審，創下我國史上前所未見的紀錄-政府都已開始新年度，總預算卻還躺在立法院一動也不動。對此，公督盟13日舉行記者會痛批藍白惡搞，從亂刪、亂凍到擺爛不審，形同全面死當，拿國家預算做政黨報復，棄台灣人民不顧，並揭露總預算卡關的五大惡果。

反對「點餐式」審查預算，破壞立法院預算審查制度！

公督盟常務監事林美娜表示，國民黨發明所謂「點餐式預算」，企圖僅放行部分預算項目，卻將防災、國防新興預算等的支出拋在腦後，這種作法如同抽樑補牆，只修理局部，卻不顧整體結構，反而更容易讓整棟房子失去支撐！此舉不僅畫蛇添足，更嚴重破壞預算審查制度。

台灣北社社長羅浚晅痛批，藍、白先惡修《憲法訴訟法》，刻意癱瘓憲法法庭，如今又選擇不審中央政府總預算，等同一再強拆國家治理的關鍵器官；今已進入新年度，立法院委員會卻仍未針對總預算科目展開任何討論，猶如外科醫師濫用手術刀，已非監督，而是對國家造成實質傷害，國會不應成為傷害台灣的地方。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫指出，立委訂出的《預算法》清楚規定預算審查時程，結果自己訂的法律自己不遵守，卻天天指控行政部門違憲違法，早已喪失制度正當性，這樣的行為不只是政黨惡鬥，而是對民主與財政紀律的公然踐踏！立法院早已無心審查總預算，先行通過延會到一月底，甚至在延會期間出國訪問，卻不願意加班審總預算，嚴重犧牲全民利益。

預算審查淪為兒戲！總預算卡關代價，全民將被迫承擔！

公督盟列舉總預算卡關五大惡果，惡果一、破壞監督機制！「點餐式」審查開立院惡例！憲政法盲當兒戲！總預算按議事程序上「是一個議案」，如今總預算尚未付委，行政院長也還沒到立法院報告，國民黨、民眾黨「突發奇想」提出先抽出部分新興項目預算審議，明顯是治標不治本，且若依《預算法》第54條，舊有計畫本來就可以延續，更加凸顯出杯葛總預算完全沒有意義。

惡果二、削弱國家安全！將政府預算當作政黨惡鬥工具！犧牲現役軍人權益！公督盟說明，據國防部盤點，若中央總預算持續卡關，約21%預算將無法按原訂期程執行，恐直接影響裝備籌獲、修護與油料彈藥補充，對建軍備戰與安全韌性造成實質衝擊。

惡果三、癱瘓新興計畫！近三千億民生政策恐全面停擺！體育部首當其衝！據主計總處評估報告指出，在總預算尚未審議完成前，依法「不得動支」的經費高達 2,992億元，其中包含新興計畫1,017億元、延續性計畫新增支出1,805億元，以及第一、第二預備金與災害準備金170億元。

受影響範圍涵蓋國防、交通、醫療、社福、治水、托育、教育與科技發展等關鍵領域。其中運動部、新住民發展署作為新成立的行政機關，更是有近三成的預算無法動支。

惡果四、導致行政失能！分立政府寒蟬效應，亂審預算陰影，機關經費不敢動彈！公督盟說，雖然《預算法》針對預算未準時審議訂有補救措施，但在實務操作上，多數機關基於對立法院的尊重，往往不敢超支尚未通過的預算。尤其在行政與立法分立下，行政部門更希望避免爭議。

惡果五、排擠地方補助！縣市財政壓力暴增，六縣市恐被迫舉債！公督盟進一步表示，據主計總處指出，直轄市及縣市財政均衡補助321億元將無法動支，在無中央挹注的狀況下，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣與澎湖縣的預算將低於去年，擴大各縣市財政不均的狀況，也影響地方財務調度能力，逼地方政府舉債。

韓國瑜別裝睡！延會期間盡速啟動朝野協商，認真加班審預算！

公督盟執行長張宏林直言，政府預算是環環相扣，藍白為了選戰考量，企圖任意切割總預算審查，猶如把整包總預算案當作「自助餐」挑選，假借民生預算優先之名，實際上卻是基於政治考量，決定哪些預算可以審、哪些被無限期擱置，讓立法院預算監督淪為高度政治化的選擇性操作，這不只是法盲，更是對憲政制度的踐踏。

張宏林呼籲立法院長韓國瑜別裝忙，儘速召集朝野黨團，主持總預算協商，讓預算審查回到正軌，即便挑燈夜戰，也不能再犧牲國家發展前景，讓全民為國會的怠惰承擔後果。

