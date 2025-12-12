轟藍白推「反年改」！ 綠營：年金提早破產

▲李坤城批評，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院會今（12）日三讀通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，自民國113年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。對此，民進黨發言人李坤城回應，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。

李坤城指出，國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

李坤城表示，國民黨竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至2023年所得替代率，如今就像當年前總統馬英九所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。

