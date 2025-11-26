轟藍白推「洗人口三部曲」 林楚茵：逐步替中國打開滲透大門

[Newtalk新聞] 國會情勢持續升溫。民進黨立委林楚茵今（26）日痛批，國民黨與民眾黨正合力上演「洗人口三部曲」，加速替中國打開滲透台灣的管道。她指出，國民黨昨於程序委員會主導將《國籍法》排入週五院會、直接交付一讀，內容竟允許中國配偶無須放棄原國籍即可擔任公職，「藍白拿到無敵星星後果然加速親中，把台灣帶向深淵」。





林楚茵表示，藍白近期推動的一連串法案早已形成「親中三步驟」，包含中配入籍年限「六改四」、韓國瑜主政立院法制局提出的「近親婚姻六親等改四親等」，如今再加上國籍法全面放寬中國籍人士擔任公職的門檻，彼此環環相扣，形同替中國快速開通人口入籍與政治參與的捷徑。

她警告，若上週財劃法可在未經委員會審查情況下被藍白以人數優勢逕付二讀、三讀，本週五的國籍法也很可能被複製同樣的程序黑箱，加速通過。





林楚茵擔憂，國籍法若放行，下一步藍白極可能進一步推動「近親婚姻六改四」，讓更多中國人士得以透過假結婚真入籍，再順勢參政，造成台灣社會長期結構性滲透風險。





林楚茵直指，這一切與國民黨主席鄭麗文近日的言論並非巧合，「鄭麗文說要讓台灣人自豪說『我是中國人』，現在國民黨與民眾黨就在立法院一步一步照著做」。她強調，藍白合不僅是政治聯手，更正在形成一套系統性的親中法案工程，台灣社會不能視而不見。

