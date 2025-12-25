轟藍白政治阻擋總預算 賴總統嗆：沒資格談憲政

今（25）日適逢行憲紀念日，朝野卻爆發激烈的憲政大戰。（圖／東森新聞）





今（25）日適逢行憲紀念日，朝野卻爆發激烈的憲政大戰。在野陣營正規劃對總統賴清德提出彈劾，賴清德則藉出席公開活動機會，重砲回擊藍白陣營。他直言，若立法院無法如期審查總預算，便無立場談論憲政精神；更對於在野黨聲稱支持國防卻以各種理由阻擋預算審查，表示「國人無法理解」。



賴清德今日出席桃園機場第三航廈工程啟用典禮，談及國家建設時原先面帶笑容，但話鋒一轉提到明年總預算案持續卡關，神情隨即轉趨嚴肅。賴清德指出：「今天是25號，距離年底僅剩6天，總預算卻連委員會審查都尚未進入。若連最基本的國家發展與人民需求預算，都能用政治理由阻擋，那還有什麼資格談憲政？」

面對藍白陣營四度封殺國防預算，賴清德語氣強硬地表示：「公開講支持國防預算，卻藉由各種理由連交付審查都不願意，既然聲稱支持，為何拒絕審查？這讓國人聽不懂，也無法理解。」他最後不吐不快，呼籲在野黨應與執政黨共同合作，讓立法院盡速審議預算。



就在總統向在野黨喊話的同時，藍白陣營則全力推動彈劾案。據了解，立法院預計於明年1月14、15日舉辦兩場公聽會，21、22日邀請總統赴立院說明，隨後將展開全台22縣市巡迴宣講；計畫於5月13日第二次邀請總統，並擬於5月20日進行全院投票。



針對執政黨的批評，國民黨方面亦不甘示弱。藍營人士批評，國家領導人率先破壞憲政、踐踏民主並藐視國會，強調「雖然執政黨每天都在鬧事，但在野黨必須認真做事」。



行憲紀念日這天，朝野非但未見和解，反而互相指責對方違憲，憲政大戰一觸即發，場面顯得格外諷刺。

