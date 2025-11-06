轟藍白無視民意強推反年改！她：開改革倒車

▲委林楚茵批評，藍白無視民意強推反年改，民眾黨主席黃國昌如今與國民黨一起推「停砍」。（圖／林楚茵辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法及法制委員會昨（5）日初審通過國民黨立委等所提停砍公務員年金的法案，但朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，相關條文均保留，全案須交由黨團協商。對此，民進黨立委林楚茵批評，藍白無視民意強推反年改，民眾黨主席黃國昌如今與國民黨一起推「停砍」，難道他始終不變的只有政治偷拍？

林楚茵表示，司法委員會昨天審查《公務人員退休資遣撫卹法》，藍白強推「反年改」法案，不只跟民意對撞，主席翁曉玲還限委員逐條發言3分鐘，甚至說「充分討論是惡習」，也難怪國民黨主席鄭麗文會說普丁不是獨裁者。

「更扯的是黃國昌，上午乾脆缺席，就是怕被過去的自己打臉！」林楚茵說，2017年的黃國昌喊「要調降所得替代率」，2025年卻跟國民黨一起推「停砍」，難道他始終不變的只有政治偷拍？

林楚茵指出，民進黨主張維持年改，是為了保障現職公務人員的未來，避免不同職業別之間的不公平，也確保年金制度長期健全。

林楚茵說，近6成民眾支持繼續年改，別讓現在的年輕人未來被剝奪，但藍白卻封麥限時、強行修法，最後還要全案保留送協商，「藍白開改革倒車，一個比一個更反民主，也怕被看見自己打臉的事實」。

